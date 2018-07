Too Good To Go udvider med rødvin og roser

Too Good To go har primært været kendt for at sælge overskudsmad fra restauranter, men nu udvides sortimentet. Fremover satser en af Danmarks startup-kometer hårdere på blomster.

Det sker samtidig med, at de indledende øvelser med at redde både vin og øl fra afløbet er i fuld gang.

Too Good To Go er tidligere blevet kaldt et af de »mest spændende startups i Danmark«, hvor virksomheden har fokuseret på at sælge overskudsmad fra restauranter op til lukketid. Et enkelt blik på brugerbasen vidner om, at det har været en god idé. Ifølge virksomheden har appen i dag 4,5 millioner brugere fordelt over Europa, heraf de 800.000 hjemmehørende i Danmark.

Hun havde en masse blomster

Da startuppens salgsafdeling modtog et opkald fra indehaveren af en blomsterforretning i Københavns Nordvest, lød forslaget også lidt uden for det normaleforretningsområde. Hun kendte konceptet, og selv om hun vidste, at det primært handlede om madspild, tog hun chancen.

Lige nu kan vi se, at der reddes over 80 procent af blomsterne, som udbydes i appen. Det er der, hvor vi sætter ind og leder efter flere blomsterhandlere. Nicoline Rasmussen, Marketing Manager hos Too Good To Go

»Hun havde en masse planter og blomster i overskud, enten fordi de var afskårne, eller fordi det tog længere tid at afsætte end beregnet. Derfor ville hun gerne være med, så det ikke skulle smides ud,« siger Nicoline Rasmussen, der er Marketing Manager hos Too Good To Go.

Spørgsmålet skulle vendes højere oppe i hierarkiet, inden blomstereventyret kunne begynde at gro.

»Det var jo noget helt nyt, så den skulle lige vendes internt. Vi blev dog enige om, at vi skulle teste det og se, om det var noget, som vores forbrugere syntes om. Det var det.«

Springer vi frem til sommeren anno 2018, er der nu 40 forretninger, der tilbyder de såkaldte »lykkeposer« med blomster, og efterspørgslen har sendt Too Good To Go på jagt efter flere forretninger til folden.

»Lige nu kan vi se, at der reddes over 80 procent af blomsterne, som udbydes i appen. Det er der, hvor vi sætter ind og leder efter flere blomsterhandlere, fordi vi har lært, at der faktisk er et spild. Det er dejligt, at det meste bliver reddet, men det er heller ikke en fed brugeroplevelse, hvis man kommer ind hver dag, og ser at der er udsolgt,« konstaterer Nicoline Rasmussen.

Røde roser og … rødvin?

Foruden blomsternetværket, der strækker sig fra Bjerringbro til København og Karise, har den internationale virksomhed åbnet for flere forsøgsprojekter.

Både vin og øl gør for tiden deres entré i appen. Men hvordan hænger flaskeprodukterne sammen med madspild?

Nicoline Rasmussen peger på samarbejdspartnere som fynske Coisbo, der fremstiller specialøl. Her kan ting som en skæv etiket være grund til kassering – med mindre øllen kan gå til en, der lægger større vægt på øl end design.

Foruden bryggeriet og flere ølforhandlere i Odense tæller samarbejdet også københavnske Food Club, som sætter åbnet overskudsvin til salg gennem appen. Spørgsmålet er imidlertid, om der er opbakning nok.

»Der er noget, og der begynder at komme mere og mere. Men det tager tid at introducere en helt ny kategori. Brugerne skal lære at kende til det og have interesse for det, inden vi sætter fuldt ind,« siger Nicoline Rasmussen.