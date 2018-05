Tørken har ramt Danmark - og i København er det helt galt

Ikke siden 2008 har vi haft en maj måned så tør som den, vi oplever i disse dage. Og det knastørre, solrige og varme vejr ser ud til at fortsætte de næste par uger, viser DMI's prognose.

»København er et af de helt tørre steder. Det øverste jordlag er knastørt. De få millimeter, der er faldet i maj, har været som vand på en varm stegepande,« siger klimatolog hos DMI, Mikael Scharling, der understreger, at bygerne i maj har været meget lokale.

Mest tørt er det nord for København, på Bornholm og det nordlige Djursland. Borgere i Københavns Kommune har kun fået små 10 millimeter nedbør fordelt på fem dage siden 1. maj. Det har givet de områder advarselsskiltet »Høj risiko for tørke« på DMI's tørkeindeks. Eller otte på listen, hvor ti er højest. Og der er som sagt ikke udsigt til, at Københavnerne og deres planter og dyr får mere nedbør lige foreløbig, bekræfter Mikael Scharling.

»Vi skal være på vagt mht. omgang med åben ild. Der skal meget lidt til for at antænde en naturbrand. På den måde kan du sige, at det er kritisk. Det er også kritisk for planter og bed, der nok skal have noget vand, hvis de ikke skal tørre helt ud,« siger klimatologen.

Gode råd om ild i tørken fra forebyggelsesekspert ved Beredsskabsstyrelsen Mads Dalgaard: Husk: At have vand stående ved siden af grillen i tilfælde af, at vinden får fat i en glød. Grillstarteren skal sættes op i grillen, så den ikke kan antænde f.eks. højt græs. Køl grillstarteren ned, når kullene er hældt i grillen. Have en spand vand ved hånden, hvis du bruger engangsgrill på f.eks. stranden. Lad være med at grave engangsgrillen ned. Brug ikke sand. Brug vand. Børn og hunde ses alt for ofte komme til skade på brandvarme efterladte engangsgrill under sandet. Se flere retningslinjer og eventuelle afbrændingsforbud i de forskellige kommuner på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

De illoyale regnbyger har i kontrast til det tørre København givet folk i f.eks. Allerød, Østfyn, Midtsjælland og det nordlige Djursland henholdsvis 66 og 56 millimeter regn i maj, fortæller Mikael Scharling.

Et sted som Bogense på Fyn fik også en pæn sjat på 32 mm. regn natten mellem mandag og tirsdag.

»Det er eksepsionelt, at vi har haft flere højtryk, der har ligget over Danmark i hele maj måned og afskærmet os fra de lavtryk, der normalt kommer ind,« siger klimatologen.

Mads Dalgaard, der er forebyggelsesekspert ved Beredskabsstyrelsen er enig med Mikael Scharling fra DMI:

»En lille smule regn gør ingen forskel, når det er så tørt. Så man skal være særlig opmærksom, når man bruger åben ild.«