Tobaksproducenterne: Stop for tobakssalg løser ikke problem

Tobaksproducenterne er uforstående over for, at stormagasinet Magasin fredag stopper med at sælge tobaksvarer.

De skulle i stedet koncentrere sig om at spørge om id, så mindreårige ikke køber tobaksvarer, mener brancheorganisationens direktør, Maria Krüger Torp.

»Vi er uforstående, for cigaretter må kun sælges til voksne forbrugere.«

»Det er en opgave for detailhandlen at sørge for, at cigaretter ikke bliver solgt til børn og mindreårige, derfor minder det her om en symptombehandling, hvor man undgår det egentlige problem,« siger hun.

Hun peger på, at det er et problem, at mindreårige køber tobak. Men i stedet for et salgsstop mener hun, at man skal skabe en kultur, hvor der bliver spurgt om legitimation i butikkerne.

»Vi undrer os over, at man i stedet for at håndhæve den nuværende lovgivning begynder med andre finurligheder,« siger Maria Krüger Torp.

/ritzau/