To unge er dømt for at sætte ild til historisk stubmølle

To unge mænd på 17 og 18 år er onsdag dømt for at have sat ild til den historiske Søndersted Stubmølle i Strandparken i Holbæk.

Det skriver TV Øst.

Den 18-årige blev idømt ni måneders betinget fængsel, mens den 17-årige skal to måneder i en sikret ungdomsinstitution og et år på et godkendt opholdssted. Han overvejer nu, om han vil anke dommen.

Retten i Holbæk tog dog ikke stilling til et erstatningskrav på 4,6 millioner kroner mod de to unge, skriver TV Øst.

I maj sidste år udbrød der brand i den historiske stubmølle, der fik omfattende skader.

Det viste sig hurtigt, at nogen var brudt ind i møllen og havde sat ild til den. Flere unge var samlet til fest i Strandparken, hvor møllen stod, og flere vidner udpegede de to nu dømte for politiet.

Søndersted Stubmølle er bygget omkring år 1700. Den stod oprindeligt i Butterup nær Tuse vest for Holbæk, men blev i 1875 flyttet otte kilometer sydpå til Søndersted.

Det fremgår af kulturarv.dk.

I 1928 blev den ikke længere brugt som mølle, og i 1938 blev den flyttet til Strandparken. Den var - heller ikke før branden - funktionsdygtig som mølle.

Ifølge kulturarv.dk har Søndersted Stubmølle en stor kulturhistorisk værdi som en historisk landbrugsbygning, fra tiden før landbruget blev industrialiseret.

»Hertil kommer, at stubmøllen er et værdifuldt eksempel på denne tidlige og relativt sjældne mølletype, og at møllen står som et væsentligt kulturhistorisk vidnesbyrd om et tidligt stadie i vindteknologiens historie«, hedder det på kulturarv.dk.

Foruden brandstiftelsen blev den 17-årige sammen med en dreng på 16 år, som ikke havde noget med branden at gøre, dømt for seksuelle overgreb på en 14-årig pige. Det blev den 16-årige idømt 40 dages betinget fængsel for, skriver TV Øst.