To teenagere mister livet i trafikulykke

To mænd på 18 og 19 år mistede natten til lørdag livet i en trafikulykke i Hundested.

Det oplyser vagtchef Michael Hansen fra Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Dødsulykken skete omkring klokken 02.05, hvor mændenes bil kørte på Amtsvejen ved Sølagervejen i Hundested.

»Vi ved, at bilen kører af vejen og kører ind i et hus. Huset ligger under vejniveau, så bilen bliver kilet fast under gavlen på huset,« siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

»I forbindelse med påkørslen af huset afgår passageren ved døden med det samme. Og den anden bliver fløjet i kritisk tilstand til Rigshospitalet, og han er her klokken 15 blevet erklæret død.«

Lørdag eftermiddag er det uvist, hvad der forårsagede ulykken.

Ekstra Bladet skriver, at ingen andre kom til skade ved ulykken. Ejeren af huset lå og sov, da bilen kolliderede.

Vagtchef Michael Hansen oplyser til Ritzau, at de pårørende til de to unge mænd er blevet underrettet.

/ritzau/