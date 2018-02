To piger indlagt på intensiv efter muligt indtag af MDMA

To piger på 15 og 16 år er lørdag morgen blevet indlagt på intensiv afdeling på sygehuset i Esbjerg efter formentlig at have indtaget stoffet MDMA eller et lignende stof.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to blev indlagt fra Fanø og har formentlig været til fest enten på Fanø eller i Esbjerg-området fredag aften. Der kan derfor være andre unge, der også har taget stoffet, frygter politiet.

- Vi beder derfor alle forældre i området om at tjekke, hvordan deres teenagere har det, for at tjekke om de eventuelt kan have taget MDMA eller lignende, siger kommunikationsrådgiver Helle Lundberg til Ritzau.

Politiet modtog anmeldelsen omkring klokken 06.30.

Natten til torsdag døde en 15-årig dreng fra Haslev efter en MDMA-forgiftning. Han indtog sammen med en kammerat stoffet 2. februar.

MDMA er en kemisk forkortelse af det oprindelige aktive stof i ecstasy. MDMA, der på gadeplan blandt andet kaldes Emma, er et stof, som primært virker stimulerende.

Ved indtagelse risikerer man et overaktiveret nervesystem, og det kan medføre en overophedning af alle kroppens organer og hjerterytmeforstyrrelser.

Påvirkningen kan være så kraftig, at organerne begynder at sætte ud, og det kan i sidste ende medføre dødsfald.

Kroppens temperatur kan nå op over 42 grader.

Helle Lundberg fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller, at man nu er i gang med at efterforske, hvordan pigerne er kommet i besiddelse af stoffet.

I sagen fra Haslev er en 17-årig dreng varetægtsfængslet. Han sigtes for at have solgt det farlige stof og for at have bragt andres liv i fare.

Efterforskerne føler sig dog overbeviste om, at den 17-årige er en mindre spiller i sagen. Målet er at fælde de egentlige bagmænd.

/ritzau/