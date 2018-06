To lejligheder gør dig til professionel udlejer

Boligmarkedet særligt i de store byer kan være noget nær umuligt at komme ind på. Og hvis man som forælder har det finansielle råderum, kan der være en mulig løsning i et forældrekøb.

Men har man mere end et barn, kan der måske endda skulle flere forældrekøbslejligheder til.

Her bevæger man sig dog ud på et helt andet - og måske ukendt - territorie, fortæller Michael Christensen, som er boligrådgiver hos boligraadgiver.dk.

- Allerede hvis du har to forældrekøbslejligheder til dine to børn, så bliver du betragtet som professionel udlejer. Og så gælder der nogle helt andre regler, og det er folk ikke opmærksomme på, siger Michael Christensen.

Ændringen sker, når man udlejer mere end ét lejemål. Og skiftet fra at udleje helt privat til at blive kategoriseret som professionel udlejer har betydning for, hvordan du kan leje ud.

- Når du udlejer to ejendomme, så kan du ikke udleje tidsbegrænset. Det kan du ikke, hvis du er professionel i markedet, forklarer han.

Der er dog en undtagelse. Man kan nemlig godt leje ud tidsbegrænset, hvis man har et vægtigt argument for at gøre det.

- Eksempelvis kan man leje lejligheden ud i et år, fordi den skal sælges om 12 måneder. Så må du godt leje den ud tidsbegrænset, fordi der er en plausibel grund, siger Michael Christensen og tilføjer:

- Men hvis ikke man har vægtige argumenter, vil de blive tilsidesat i boligretten. Det her er virkelig et marked, der er præget af, at folk ikke ved, hvad de har med at gøre.

Lejer kan faktisk godt skrive under på en tidsbegrænset lejekontrakt og siden få den tilsidesat i boligretten. Og så har lejeren faktisk ret til bare at blive boende.

Man kan godt opsige en lejer, hvis man selv ønsker at bo i den pågældende bolig. Men så er opsigelsesvarslet på et år. Og det er naturligvis et krav, at man rent faktisk selv flytter ind herefter.

Boligrådgiver Michael Christensen bemærker, at der er stor forskel på at leje et værelse ud og at leje en hel lejlighed ud. Som udgangspunkt har lejer og udlejer ifølge lejeloven gensidigt en måneds opsigelse, hvis der er tale om et værelse i en bolig, som udlejer selv bor i.

Når der derimod er tale om en hel lejlighed, er lejer langt bedre stillet og beskyttet i forhold til opsigelse.

Fakta: Værd at vide, før du bliver udlejer af lejligheder

- Det kræver både tid og penge at være udlejer. Det er ikke bare en passiv investering og indkomst. Lejer kan som udgangspunkt ikke klandres for almindelig slitage.

- Lejer skal ikke betale dine omkostninger til eksempelvis realkreditlån.

- Sørg for, at lejekontrakten udfyldes korrekt. Ellers kan I støde på problemer eksempelvis ved fraflytning. Og er lejekontrakten ikke gyldig eller fyldestgørende, så gælder lejeloven.

- Man kan ikke bare opsige sin lejer eller lave en tidsbegrænset kontrakt uden en valid grund. Er grunden ikke plausibel, kan den tilsidesættes af boligretten, og lejeren kan blive boende.

- Det er et lovkrav at afholde ind- og fraflytningssyn.

Kilder: kk.dk, retsadvokaterne.dk, bolius.dk.

