To kvinder har anmeldt seksuelle krænkelser på Roskilde Festival

To unge kvinder har anmeldt seksuelle overgreb, der ifølge deres forklaringer fundet sted på Roskilde Festival henholdsvis natten til mandag og mandag aften.

En 24-årig kvinde har forklaret, at hun blev voldtaget, da hun fik et blackout efter at have drukket alkohol.

Kvinden har forklaret, at hun vågnede i sit telt i område N natten til mandag ved, at en mand gav hende oralsex. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, som fik anmeldelsen omkring klokken 19.30 mandag aften.

I et andet tilfælde har en 18-årige kvinde fra Jylland forklaret, at hun stod i kø ved toiletterne ved teltplads P64 mandag aften, da to mænd forsøgte at trække hende væk, mens de tilbød hende massage.

Hun reagerede ved at sparke og råbe, hvilket fik mændene til at fortrække.

Gerningsmændene beskrives som af mellemøstligt udseende, begge har kort, mørkt hår. Den ene var iført en stribet t-shirt, og den anden havde en sort t-shirt på. Politiet efterlyser vidner i sagen.

/ritzau/