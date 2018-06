To er langtidssygemeldte efter 39-årigs dødstrusler

Det har haft store konsekvenser for mange af de personer, som blev udsat for en 39-årig mands dødstrusler og vold.

Sådan lyder det fra anklager Sonja Hedegaard, der kræver den 39-årige idømt forvaring i en sag om en lang række dødstrusler mod fængselsbetjente, politifolk, folk i moskéer og en journalist.

Tidligere fredag kendte Københavns Byret manden skyldig i 23 forhold - heraf handler de fleste om dødstrusler og flere om vold.

Ifølge anklageren har to fængselsbetjente været langtidssygemeldte med posttraumatisk stress siden efteråret, og en person har været nødt til at skifte arbejde.

Desuden var en person sygemeldt i 14 dage som følge af fysiske skader, og en døjer stadig med sin hånd efter at være blevet offer for den 39-åriges vold.

»Vi har også andre, som siger, at de har oplevet forholdene som meget voldsomme. Og det har slået mig, at meget professionelle parter er blevet meget påvirket af sagen og har givet udtryk for stor utryghed,« siger Sonja Hedegaard.

Den 39-årige, der er troende muslim, troppede flere gange op i moskéer med knive og truede de tilstedeværende. Og efter han blev anholdt og varetægtsfængslet for et år siden, fortsatte truslerne med fængselsbetjente som ofre.

Blandt andet overfaldt han i november sidste år fire fængselsbetjente og tildelte den ene flere knytnæveslag i ansigtet.

Sonja Hedegaard vurderer, at en tidsbestemt straf vil være på omkring tre et halvt til fire års fængsel. Men da den tiltalte ifølge anklageren har 15 tidligere domme for personfarlig kriminalitet, bør straffen denne gang lyde på forvaring.

»Man må sige, at tiltalte er meget vedholdende i sin meget voldsomme og truende adfærd,« siger Sonja Hedegaard og tilføjer:

»På baggrund af de mange forhold og hans meget massive fortid med trusler og vold skal jeg nedlægge påstand om, at han idømmes forvaring.«

Hvis retten ikke finder, at han skal have forvaring, mener anklageren, at han bør få en behandlingsdom, hvor han placeres på Sikringen i Slagelse, der er en særligt sikret retspsykiatrisk afdeling.

Desuden kræver hun den 39-årige, der er norsk statsborger, udvist.

/ritzau/