To danskere jagter historisk Everest-bedrift

København/Kathmandu. Blandt de hårdeste udfordringer for en bjergbestiger rangerer at bestige Mount Everest uden brug af ilt på flaske.

Det blev gjort første gang i 1978, men det er aldrig lykkedes for en dansker.

I disse dage befinder Jakob Urth og Rasmus Kragh sig på forskellige sider af verdens højeste bjerg - 8848 meter - og forbereder sig på at gøre forsøget.

- Der er fandeme dårlig wi-fi heroppefra, lyder det igennem en skrattende forbindelse fra Jakob Urth.

Han er i base camp i Nepal i over 5000 meters højde omgivet af sneklædte tinder og vænner sig til højderne.

I midten af maj eller senere vil de to danske bjergbestigere begge forsøge den endelige opstigning, når vejret er til det.

Jakob Urth har over 20 års erfaring med bjergbestigning, men han har aldrig besteget Mount Everest.

- Denne ekspedition er farlig - meget farlig, skriver Jakob Urth, der på grund af den dårlige forbindelse må skifte til beskeder på tjenesten WhatsApp.

- Bjergbestigning på over 8000 meter er ekstremt, og på en eller anden måde er man nødt til at kunne lide det: kulden, vinden og den tynde luft.

Bjergbestigeren har kæmpet med en lungebetændelse. Seneste melding er dog, at han føler sig ovenpå igen efter en omgang antibiotika, og fredag begyndte hans sidste højdetur på bjerget inden topforsøget.

27-årige Rasmus Kragh har givet sig selv samme opgave som Jakob Urth.

Han er i base camp i Tibet på den anden side af bjerget.

Mandag opdaterede han sin blog og fortalte, at han afventer bedre vejr før sin sidste højdetur.

- Det går lige efter bogen, og jeg føler mig stærkere end før. Jeg skal snart op og have min tredje runde på bjerget, hvor jeg går op hurtigt, presser kroppen og så ned igen og restituere, siger han.

- Og så er jeg faktisk klar til mit topforsøg.

Sidste år forsøgte Kragh også at bestige Mount Everest uden kunstig ilt. Her måtte han vende om få hundrede højdemeter fra toppen ved Mushroom Rock på grund af dårligt vejr.

- En del af mig hænger stadigvæk oppe på bjerget, siger han.

- Jeg tror bare, at det er en del af min identitet, at jeg er bjergbestiger og må opleve bjergenes storhed, men også udfordre dem.

Trods gode forberedelser er det ikke sikkert, at projektet lykkes for de to danskere. Det mener professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet Carsten Lundby.

- Oddsene er imod dem. Jeg vil ikke umiddelbart tro, at de kommer op, men jeg håber det for dem. Det kræver en viljestyrke, som almindelige mennesker nok ikke helt kan forstå, siger han.

Omkring 200 mennesker har besteget Mount Everest uden brug af kunstig ilt.

