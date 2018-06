To børn fundet efter natlig indsats af politi og frivillige

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi måtte rekvirere helikopter og politihunde, da to børn på henholdsvis seks og fire år blev meldt savnet fredag aften.

Tidligt lørdag morgen har politiet dog indstillet eftersøgningen, da de to børn - Niklas og Freja - er fundet i god behold.

»Vi kan med glæde oplyse, at Freja og Niklas er fundet i god behold i Fensmark,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

De to børn blev meldt savnet klokken 21.30, efter at de havde været ude og lege på en legeplads ved hjemmet i Fensmark i nærheden af Næstved.

Politiet fik derefter flere meldinger fra personer, der mente at have set børnene, og der blev derfor indsat en helikopter til eftersøgningsarbejdet.

Da solen stod op, lykkedes det dog at finde de to børn uden større dramatik.

»De havde begivet sig ud på en tur og havde sovet under et tæppe i nærheden af Glasværket,« siger Henrik Karlsen om et glaspusteri, der ligger et par kilometer fra børnenes hjem i Fensmark.

Vagtchefen tilføjer, at de to børn blev fundet, da de vågnede og begav sig ud i byen igen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi takker alle de frivillige, der hele natten har deltaget i eftersøgningen.

/ritzau/