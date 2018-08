Tjek din lønseddel for fejl på 15 minutter

Næste gang du får løn, kan det være en god idé at dvæle lidt ved de enkelte punkter på din lønseddel i stedet for bare at registrere, hvad der står på bundlinjen.

Adskillige undersøgelser har nemlig vist, at der er fejl på mange lønsedler.

Sidste år viste en YouGov-undersøgelse for eksempel, at hver fjerde lønmodtager inden for det seneste år har oplevet, at der var fejl på en eller flere af deres lønsedler.

Den hyppigste fejl er, at der er blevet udbetalt for lidt løn. Så start med at tjekke, om din grundløn passer med din overenskomst eller din kontrakt, lyder rådet fra økonomisk konsulent i FTF Martin Møland Nielsen.

- Tjek, om du er rigtigt indplaceret. Arbejder du i det offentlige, og skal du eksempelvis have løn efter trin 43, så tjek, om det er det, du får, siger han.

Hvis du er timelønnet, bør antallet af arbejdstimer og timelønnen stå tydeligt opført på lønsedlen, så du kan kontrollere, om det stemmer.

Tjek også, om du har fået eventuelle tillæg, som du har ret til ifølge overenskomsten.

Det kan være overarbejdstillæg eller tillæg for arbejde i weekender eller under særlige forhold. Du kan også have ret til tillæg for gener og anciennitet.

- I nogle overenskomster får man også et tillæg for særlige kvalifikationer eller en særlig funktion. Så undersøg, om du får de tillæg, du er berettiget til, siger Martin Møland Nielsen.

I den forbindelse kan det være en god idé at føre dagbog over sin arbejdstid.

Hvis du skal have tillæg for bestemte arbejdstimer, så skriv dine timer op, så du kan se, om du har fået tillæg for alle timerne.

Kast også et blik på din ferieopsparing. Som fuldtidsansat lønmodtager optjener du retten til at holde minimum 25 dages ferie om året, som din arbejdsgiver skal betale for.

På mange lønsedler angiver arbejdsgiveren, hvor meget ferie du har optjent og afholdt, så du kan kontrollere, om det passer.

På din lønseddel kan du også se, hvad din arbejdsgiver indbetaler til din pension. Pensionsindbetalingen er forskellig, alt efter om du er privat ansat eller offentligt ansat i staten, en kommune eller en region.

Men det er en god idé for alle at dvæle lidt ved punktet pension, fortæller Morten Holm Steinvig, der er specialkonsulent i finansielt forbrug ved Penge- og Pensionspanelet.

- Tjek, om procentsatsen eller pensionsbeløbet stemmer, i forhold til hvad der er aftalt i din overenskomst eller kontrakt. Hvis det er svært at gennemskue, kan du få hjælp af din tillidsrepræsentant eller fagforening eller af HR-afdelingen, siger han.

/ritzau fokus/