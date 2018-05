Tip til skilsmissepar: Undgå at overbooke sommerferien

For mange skolebørn betyder sommerferien afslapning, ture til stranden og måske nogle ugers rejse med mor og far.

Men hvis forældrene er skilt, kan sommerferien pludselig blive pakket, fordi barnet skal holde dobbelt sommerferie først med den ene forælder og så med den anden.

Derfor skal man passe på ikke at overlæsse barnets ferie, fortæller eksperter.

- Forældrene overgår hinanden i at lave en ferie, som er spækket med indtryk, fordi de gerne vil gøre det så godt. Men de skal bare vide, at det også kan være anstrengende for børnene, siger Lene Stephensen, der er psykolog og forfatter til "Skilsmissens ABC".

Den problemstilling kender de alt til hos Børns Vilkår, selv om mange skilsmissebørn hører fra omverdenen, at de er heldige at få to ferier, fortæller seniorrådgiver Bente Boserup.

- Men nogle gange kan det være hårdt at være skilsmissebarn, fordi du måske skal rejse i to gange tre uger. Og når du er kommet hjem, skal du rejse igen, men i virkeligheden havde du også lyst til bare at være derhjemme, siger Bente Boserup.

Derfor lyder rådet til forældrene helt enkelt: Husk, at barnet også har brug for hjemmetid, hvor det kan lave ingenting eller ses med kammerater.

- Så der ligesom falder lidt ro på det hele. For det har barnet jo også brug for, siger Bente Boserup.

Hun opfordrer derfor til, at du kigger på barnets ferie som helhed og ikke kun på, hvad barnet skal i de tre uger, det er hos dig.

Og at I som forældre får talt om:

- Hvordan kan barnet få en god ferie, så der måske også er noget pause indimellem. Og hvis vi skal af sted på to rejser, hvordan kan vi så indlægge noget luft indimellem, siger Bente Boserup.

- Så børnene ikke er mere trætte, når de kommer tilbage fra sommerferie, end da de tog afsted.

Det kan også være, at barnet plejer at være en uge i sommerhus med mormor og morfar, men den uge er røget nu, fordi forældrene vil have mest muligt ud af deres tre ugers ferie med barnet, siger Bente Boserup.

Hun opfordrer dog til, at man holder fast i den slags traditioner. Og at man husker at give teenagebørn nogle uger hjemme, hvor de kan ses med kammerater.

For selv om du måske kun har tre ugers ferie, er det ikke sikkert, at det er barnets behov at tilbringe alle de uger med at rejse, siger Bente Boserup.

Men den slags kan du ikke drøfte med barnet, som typisk vil sige ja til det meste. Vend det i stedet med en god ven, hvis du er i tvivl, siger Bente Boserup.

- Man skal tale om det med nogen, som også tør sige, at "nu er det vist mere, hvad du selv har brug for, end hvad barnet har brug for". Og får du skilt det ordentligt ad? siger seniorrådgiveren.

Forældrene bør også forholde sig til barnets ferie som en samlet størrelse - og i fællesskab få lagt nogle rammer, siger Lene Stephensen.

Herefter kan I præsentere barnet for de rammer. For ligesom med fælles julegaver gør det barnet glad, fordi det viser, at mor og far stadig kan snakke sammen, siger Lene Stephensen.

- Børn elsker, når de hører på forældrene, at det ikke er adskilte liv. Og når barnet hører, at far også synes, at det er hyggeligt, at dér skal vi hen med mor.

/ritzau fokus/