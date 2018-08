Tip til at trappe konflikten med dit barn ned

København. Konflikter med børn om mad, tøj, sovetider og iPad-tid. Der er nok af situationer i hverdagen, som kan ende med hyl, skrig og surhed.

Der er ikke nødvendigvis noget galt med konflikter, men går det galt gang på gang over de samme ting, så er det ofte, fordi barnet mærker en usikkerhed hos den voksne, siger psykolog med fokus på børn og familier Sussi Neergaard.

- Hvis børn fornemmer, at du vakler og er usikker på, hvordan du skal tackle situationen, så bliver de ved med at optrappe konflikten, indtil du finder ud af, hvordan du skal tackle situationen, siger hun.

Og det rammer ofte forældre, når de ikke står fast på eksempelvis et nej til slik i supermarkedet, eller hvis de forsøger at undgå en konflikt om at gå hjem fra børnehaven.

- Forældre kan nogle gange sidde en halv time i børnehaven og vente på, at børnene skal blive færdige med at lege, men det gør jo ikke, at konflikten er væk, de skal jo hjem på et tidspunkt. Så man kan lige så godt bide i det sure æble med det samme, siger Sussi Neergaard.

Derfor er det bedste råd, at man skal gå ind i konflikten med det samme og ikke forsøge at aflede eller narre barnet væk fra konflikten.

- Gå ind i konflikten, og tag den, hvor den er, og vær ikke bange for at blive uvenner med dit barn. Det handler om, at man skal opdrage sit barn til, at når man siger, at vi skal hjem, så skal vi faktisk hjem, siger hun.

Hun anbefaler, at man bruger spejling. Det vil sige, at man sætter ord på de følelser, som barnet udtrykker:

- Man skal anerkende barnets følelser og sige, jeg kan godt se, at du er vred nu, og at du ville have leget noget mere, og det er også rigtig ærgerligt at skulle afslutte legen, det kan jeg da godt forstå. Og så har man lov at blive vred, og nu går vi hjem.

Psykolog Signe Colding, som også arbejder med børn og familier, peger på, at forældre skal kigge lidt indad og give sig selv noget hjemmearbejde, hvis de samme konfliktsituationer bliver ved med at opstå.

- Det er meget vigtigt, hvis man skal kunne stå fast i en konflikt, at man på forhånd har gjort sig nogle tanker om, hvad vil jeg være med til, og hvad vil jeg ikke være med til, siger hun.

Altså være klar på, hvilke værdier der er vigtige i forhold til opdragelsen og for os som familie, påpeger Signe Colding.

- Det handler om at være tydelig og skabe genkendelighed omkring, hvad der kommer til at ske, når en konflikt optrappes. Sådan at det ikke bliver i øst og vest. For det er dér, man kommer til at sende nogle meget blandede signaler, siger hun.

For siger man ja nogle gange og nej andre, så er det en rigtig god motivation for barnet til at kæmpe.

Er man havnet i en situation, hvor konflikter gentager sig med jævne mellemrum, så kan godt rette op på det igen.

- Hvis man skal nedtrappe konflikter over tid, så er det vigtigt med forudsigelighed. Og for at kunne have en forudsigelighed, så er det vigtigt, at man får talt med sig selv og sin partner om, hvad det er, der er vigtigt, og hvad vi prioriterer, siger Signe Colding.

Noget andet, som kan nedtrappe en konflikt, er at lade være med at forklare, diskutere og argumentere med barnet. Det åbner igen en underbevidst fornemmelse hos barnet om, at der er noget at komme efter.

/ritzau fokus/