Tiltalte i nordjysk momssag vil have afsat dommer

Efterhånden er der gået mere end tre år, siden Retten i Aalborg modtog et anklageskrift om svindel med moms for flere millioner kroner. Alligevel er der endnu ikke afsat dage i rettens kalender til sagen.

De tiltalte i sagen er en mand og en kvinde først i 60'erne. De nægter sig skyldige og har undervejs rejst en stribe protester.

Senest har de forlangt, at dommer Poul Erik Jensen viger sit sæde, fordi han skal være inhabil. Påstanden er, at han allerede har taget stilling.

»Vi mener, at der er opstået inhabilitet, fordi dommeren tidligere er kommet med tilkendegivelser, som giver indtryk af, at han har en opfattelse af selve sagen, som vil gøre det omsonst at gennemføre sagen,« siger den ene af forsvarerne, advokat Lars Henriksen.

»Vi vil bare gerne have en anden dommer på. Der er jo mere end én dommer i Aalborg,« siger forsvareren.

Spørgsmålet om inhabilitet skal afgøres i et retsmøde, men tidspunktet kendes endnu ikke.

Tiltalen drejer sig om momssvig for 7,5 millioner kroner. Det skal være begået fra 2007 til 2010. Men først i december 2014 var anklagemyndigheden klar med en tiltale.

Flere processuelle og formelle indsigelser har siden da været rejst af forsvarerne. Blandt andet om EU-retlige spørgsmål og om udformningen af selve anklageskriftet. Der er gået en rum tid med at få afklaret stridspunkterne, fordi de også har været en tur i Vestre Landsret.

»Der har været en række spændende problemstillinger og finurligheder,« siger advokaten.

Forsøger man at trække en afgørelse i langdrag?

»Nej, det har vi ingen interesse i. Vi fremmer sagen alt det, vi kan,« svarer Lars Henriksen.

For eksempel har han og den anden forsvarer, advokat Karoly Németh, holdt et møde med anklageren for at få afklaret uenigheder, oplyser han.

Retten ventes at skulle bruge 20 retsmøder på sagen. Og Lars Henriksen tror, at man kan gå i gang sidst på efteråret.

I øvrigt er det forbudt at identificere de tiltalte. De er beskyttet af navneforbud.

/ritzau/