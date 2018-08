Tiltalt nægter at 17 personer på liste skulle dræbes

En seddel med 17 navngivne personer, som blev fundet hos en ung mand fra Aalborg, var ikke en liste med folk, der skulle voldtages og slås ihjel, som politiet ellers påstår.

Sådan forklarer den 22-årige tiltalte mand selv, fortæller hans forsvarer, Charlotte Møller Larsen. Han nægter sig skyldig.

»Det er korrekt, at der er en liste, og min klient har også en forklaring på denne her liste. Vi er bestemt ikke enige i, at det er det, som anklagemyndigheden har skitseret.«

»Den liste kunne have et andet formål for eksempel en indbrudsliste, hvis man ville begå tyveri. En liste kan dække over mange andre ting, end det politiet har angivet«, siger advokaten.

Adspurgt om den 22-årige så mener, at der var tale om en "indbrudsliste" vil hun dog ikke kommentere på nuværende tidspunkt. Først ved retssagen vil det være muligt at høre den tiltaltes fulde forklaring.

Fredag oplyste Østjyllands Politi, at den 22-årige er blevet tiltalt for at have planlagt at voldtage og dræbe 17 personer.

I et tilfælde forsøgte han ifølge politiet også at fuldføre voldtægt og drab.

Det var angiveligt en kvinde på 24 år, som var hans nabo. En aften i januar blev hun bundet med strips og forsøgt kvalt og voldtaget, hævdes det i anklageskriftet mod manden.

Det har dog aldrig fundet sted, mener den tiltalte ifølge advokaten.

»Det nægter han sig også skyldig i. Der har overhovedet ikke fundet noget sted, som kan tangere det, som anklagemyndigheden har beskrevet«, siger Charlotte Møller Larsen.

På listen er der både kvinder og mænd. De fleste er kvinder på hans egen alder.

Desuden står politidirektøren i Nordjyllands Politi på listen, har politiet oplyst.

Sagen indledes ved Retten i Aalborg 12. november.

/ritzau/