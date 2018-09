Tiltalt læge hjalp »alderdomssvækket« kvinde til at begå selvmord: »Hun var træt af livet«

Fakta: Aktiv dødshjælp - assisteret selvmord

To pensionerede læger, Svend Lings og Frits Schjøtt, er mandag for retten i Svendborg. De er tiltalt for at have assisteret ved selvmord. Anklagemyndigheden går efter at idømme dem fængselsstraf.

* Aktiv dødshjælp - også kaldet assisteret dødshjælp/assisteret selvmord er ulovligt i Danmark. Det kan straffes med bøde og i alvorlige tilfælde med fængsel i op til tre år.

* Svend Lings er tiltalt for i foråret 2017 at have udleveret en mængde Fenemal til en terminal lungesyg mand, vel vidende at lægemidlet skulle bruges til at begå selvmord med.

* Han er også tiltalt for i august i år at have hjulpet en kvinde med at begå selvmord. Han anbefalede hende at supplere medicinen med en plastikpose over hovedet.

* Svend Lings og Frits Schjøtt er tiltalt for i foråret 2017 i fælles forståelse at have udskrevet receptpligtig medicin til en mand, vel vidende at medicinen skulle bruges til at begå selvmord med. Det lykkedes ikke manden.

* Svend Lings blev først frataget sin lægeautorisation. Siden fulgte Frits Schjøtt, og dermed kan ingen af dem længere udskrive recepter.

* Svend Lings har i medierne fortalt, at han mindst ti gange har hjulpet mennesker med at dø ved at udskrive medicin og forklare, hvordan det skulle indtages.

* Svend Lings er formand for Læger for Aktiv Dødshjælp, der arbejder for lovliggørelse af aktiv dødshjælp i Danmark. Ifølge TV2 er der ni læger i gruppen.

* Svend Lings har på nettet offentliggjort en selvmordsmanual. Den inspirerede ifølge DR i sommer flere psykisk syge til at forsøge selvmord.

* Lægeforeningen har bedt det Lægeetiske Nævn undersøge, om Svend Lings har handlet i strid med Lægeforeningens etiske principper.

Kilder: Kristeligt Dagblad, Fyens.dk, Fyns Politi

/ritzau/