Tiltalt i Syrien-sag: Vi skulle bare på bryllupsrejse i Tyrkiet

Da fire unge kvinder og mænd en sen aften i marts sidste år købte flybilletter til Istanbul i Tyrkiet, var det fordi, at de skulle på bryllupsrejse.

Det forklarer en 20-årig tiltalt mand i Retten i Glostrup. Han er sammen med de tre andre unge anklaget for at forsøge at rejse til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat for at fremme den militante bevægelses arbejde.

- Det var en bryllupsrejse, siger den 20-årige mand kortfattet.

Den 8. marts mødtes han og de tre andre i Københavns Lufthavn i Kastrup, de havde købt flybilletter aftenen før.

Men kun den nu 22-årige kvinde og de to mænd på 19 og 20 år forlod dansk jord. For den anden kvinde, som i dag er 19 år, havde fået frataget sit pas af sine forældre.

Og det betød, at det blev en bryllupsrejse - bare uden hustruen. For det var den 20-årige mand og 19-årige kvinde, som var blevet gift. Hun kom bare ikke med til Tyrkiet.

