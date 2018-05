To mænd og to kvinder tiltalt for at forsøge at tilslutte sig Islamisk Stat

København. To kvinder og to mænd er blevet tiltalt for at have forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Det oplyser Statsadvokaten i København.

»Anklagemyndigheden har vurderet, at de fire havde til hensigt at slutte sig til IS og dermed fremme terrororganisationens virksomhed,« siger vicestatsadvokat Anders Riisager i en pressemeddelelse.

Tre af dem blev anholdt af tyrkisk politi, inden de nåede at rejse ind i Syrien. De vendte herefter tilbage til Danmark. Den fjerde nåede slet ikke at forlade Danmark, fordi hun havde fået frataget sit pas.

De tre, der blev anholdt i Tyrkiet, har været varetægtsfængslet, siden de vendte tilbage til Danmark i slutningen af marts 2017.

Retssagen kommer til at køre ved Retten i Glostrup.

Den indledes 7. juni, og den ventes afsluttet senere samme måned.

