Tiltag virker: Langt flere hjertesyge slipper for aflysninger

Alvorligt hjertesyge patienter i det østlige Danmark kan nu i langt større udstrækning end tidligere vide sig sikre på, at operationen ikke bliver aflyst, og at de rent faktisk bliver opereret på det aftalte tidspunkt. Også ventetiderne er faldet.

Således lyder meldingen fra Region Hovedstaden og Rigshospitalet, der med en stribe tiltag har fået antallet af aflyste og udsatte hjerteoperationer på hospitalets hjertecenter kraftigt nedbragt.

»Når man skal igennem en alvorlig hjerteoperation, skal man ikke bekymre sig om ventetider og aflysninger. Derfor glæder det mig, at situationen nu ser meget bedre ud,« siger formanden for sundhedsudvalget i regionen, Christoffer Buster Reinhardt (K).

Gennem flere år har antallet af aflyste indgreb som store bypass-operationer ligget på et meget højt niveau, som kulminerede i 2017 med i alt 308 aflysninger. Tallet svarede til 15 procent af det samlede antal operationer på hjertecentret.

Når man skal igennem en alvorlig hjerteoperation, så skal man ikke bekymre sig om ventetider og aflysninger Formand for sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt

Dette har udløst hård kritik fra bange og utrygge patienter samt fra Hjerteforeningen, der blandt andet hæftede sig ved, at hjertecentrene i det øvrige land stort set ikke har aflysninger.

Dette førte til, at der blev iværksat flere initiativer for at nedbringe aflysningerne i hovedstaden. Blandt andet er kapaciteten øget i en såkaldt fast track-enhed, der er målrettet planlagte operationer, så de bliver mindre afhængige af udsvingene i antallet af akutte patienter.

Der er også indført en mere balanceret og fleksibel operationsplanlægning og bookingsystem. Desuden er der fra april etableret et ekstra operationsleje til akutte patienter.

I år har andelen af aflyste operationer således været nede på fem til seks procent i de fleste måneder - bortset fra marts, hvor andelen nåede helt op på 27 procent. Dette tilskrives blandt andet et uhørt højt antal hjerte-transplantationer i marts, hvor det var oppe på syv. Disse transplantationer er yderst ressourcekrævende.

Så mange operationer bliver aflyst Patienter på Rigshospitalets hjertecenter har gennem flere år hyppigt oplevet at få aflyst og udsat store operationer. Så mange er blevet aflyst: 2017: 308 patienter 2016: 250 patienter 2015: 255 patienter 2014: 192 patienter I 2017 fik i gennmsnit 15 procent af patienterne aflyst og udskudt operationen, men i år er den andel dalet kraftigt, bortset fra en enkelt måned: Januar: 8 pct. Februar: 6 pct. Marts: 27 pct. April: 6 pct. Maj: 5 pct. Kilde: Region Hovedstaden Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ud over færre aflysninger er der også sket et dyk i ventetiderne til planlagt hjertekirurgi på hjertecentret, som nu er nået ned under 30 dage efter i en periode at have været oppe på over 40 dage på flere områder.

Rigshospitalet understreger, at man tilstræber at give indlagte patienter, som får udsat en operation, en tid dagen efter, mens ikke-indlagte patienter kan komme til at vente længere.

Glæde i Hjerteforeningen

I Hjerteforeningen glæder man sig over udviklingen, såfremt det lykkes for Rigshospitalet permanent at nedbringe antallet af aflysninger og ventetiderne.

»Vi hilser det bestemt velkomment, at man ser ud til at have formået at øge kapaciteten. Forhåbentligt går dette ikke ud over andre aktiviteter som undersøgelser og kontroller,« siger direktør Anne Kaltoft.

De danske resultater på hjerteområdet er forbedret markant over de seneste 10 til 15 år, idet dødeligheden er dalet kraftigt. Men dette gør så også, at stadig flere får behov for at blive genundersøgt og -behandlet, fremhæver Hjerteforeningens direktør.

»Derfor er der behov for rigtigt meget kapacitet på hjerteområdet,« siger Anne Kaltoft.