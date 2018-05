Tilsyn tvinger Skat til at slette ulovlige beviser

Datatilsynet beordrer Skat til at slette oplysninger i en sag mod en udenlandsdansker. De var fremskaffet ulovligt af politiet.

Det er i strid med persondataloven, at Skat ville bruge oplysninger, som politiet havde skaffet fra aflytninger og en ransagning, fastslår Datatilsynet.

Dette er kritisabelt, fremgår det af afgørelsen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Sagen går tilbage til 2006 og 2007, da Bagmandspolitiet indledte en efterforskning mod udenlandsdanskeren i London.

I den forbindelse aflyttede politiet den mistænktes fortrolige samtaler med en advokat. Og ved en ransagning tog betjentene også skriftlig korrespondance mellem den mistænkte og hans advokat.

Denne efterforskning var ulovlig og i strid med retsplejelovens regler, har såvel Københavns Byret som Østre Landsret slået fast.

Men Bagmandspolitiet videregav alligevel materialet til Skat, som har gjort brug af oplysningerne. Det er sket i selve skattesagen, som for tiden verserer ved Landsskatteretten.

Nu skal Skat imidlertid slette oplysningerne i Skats »forslag til afgørelser, endelige afgørelser, sagsfremstilling mv.«, har Datatilsynet bestemt.

I Folketinget stillede Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti spørgsmål om de ulovlige beviser, da sagen kom frem i medierne sidste år. Og skatteminister Karsten Lauritzen (V) meldte for nylig klart ud:

»Jeg finder det som skatteminister retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt, hvis skatteforvaltningen anvender oplysninger, der er indhentet ulovligt,« sagde han til Ritzau.

Dermed gik han imod Skats holdning i sagen.

Her har man slået på, at det var lovligt for Skat at tage imod oplysningerne fra Bagmandspolitiet.

Desuden har Skat skrevet, at »der hverken i retsplejeloven, persondataloven eller i særlovgivningen findes regler, der regulerer, hvordan et bevis, der er fremskaffet på en måde, der indebærer et retsbrud over for nogen, kan føres«.

Men Datatilsynet lægger i sin afgørelse blandt andet vægt på, at politiet aldrig burde have videregivet oplysningerne til Skat.

I Bagmandspolitiet har specialkonsulent Malene Lynggaard Jensen sidste år betegnet det som en »beklagelig fejl«, at politiet ikke fulgte loven og straks destruerede optagelsen fra telefonaflytningen. I stedet blev de opbevaret i ni år.

Selve skattesagen drejer sig i øvrigt om et større millionbeløb, er det tidligere kommet frem.

