Tidligere troede man, at et dagligt indtag af aspirin var sundt for ældre. Det er det ikke, tværtimod

Ældre mennesker med et godt helbred bør holde sig fra aspirin i daglige doser. Det viser et nyt stort studie, som forskere i USA og Australien står bag.

Resultatet er overraskende, fordi det tidligere har været en helsetrend blandt sunde ældre over 70 år at tage en lavdosis aspirin-tablet dagligt for at mindske risikoen for kræft og hjerteproblemer.

I USA har aspirin til denne målgruppe sågar været så populært, at man har omskrevet mottoet »an apple a day keeps the doctor away« (et æble om dagen holder lægen væk) til »an aspirin a day keeps the doctor away«.

Men det nye store studie, der er foretaget blandt 19.000 amerikanere, viser, at det ikke kan bevises, at et dagligt indtag af lavdosis-aspirin har den virkning på de raske ældre. Og endnu vigtigere – at det kan have en negativ virkning.

Et dagligt indtag af lavdosis-aspirin for raske personer over 70 år øger således risikoen for indre blødninger i maveregionen. Blødninger, der potentielt kan være fatale.

»Det betyder, at millioner af sunde ældre rundt om i verden, der tager små doser af aspirin, uden at det er medicinsk begrundet, formentlig gør det unødigt, fordi studiet viser, at der ikke er nogen overordnet fordel ved det, som kan kompensere for den øgede risiko for indre blødning,« siger professor John McNeil fra Monash Universitetet i Australien til BBC.

Resultaterne har ifølge BBC fået forskerne til at advare mod selvmedicinering med aspirin.

Har man taget lavdosis-aspirin dagligt i en længere periode, anbefales det ikke, at man stopper fra den ene dag til den anden, men at man langsomt trapper ned efter dialog med sin læge.

Sådan har forskerne gjort Studiet er foretaget af amerikanske og australske forskere, og over 19.000 amerikanere har deltaget. Alle deltagere var sunde ved studiets begyndelse. Gennemsnitsalderen var 74 år. Halvdelen af deltagerne fik en lavdosis aspirin-tablet dagligt – typisk 81 mg – mens den anden halvdel fik en placebo-pille. Efter fem år kunne forskergruppen ikke observere nogen forskel på de to gruppers generelle sundhed, med undtagelse af tilfælde med indre blødninger, hvor gruppen, som modtog aspirin dagligt, havde en højere risiko. Kilde: CNN, BBC. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Aspirin har en dokumenteret positiv virkning for personer, der har haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde, fordi aspirin fortynder blodet og dermed mindsker risikoen for nye anfald.

Studiets resultater gælder derfor ikke for personer, der tager aspirin som følge af et hjerteanfald eller et slagtilfælde. For denne gruppe opvejer aspirinens fordele fuldstændig dens bivirkninger, understreger forskerne.