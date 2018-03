Oplysninger er ikke bare oplysninger. Anklagemyndigheden kræver fængsel til PET's tidligere chef, Jakob Scharf, for at røbe oplysninger i bogen »Syv år for PET«. Selvom flere oplysninger har været fremme i offentligheden, mener anklagemyndigheden, at Jakob Scharfs brud på sin tavshedspligt er »af væsentlig betydning for statens sikkerhed«.