Tidligere Skat-ansat vil i Højesteret i sag om udbytteskat

En tidligere ansat i Skat håber, at han kan blive frifundet, selv om både byret og landsret har idømt ham fængselsstraf for korruption og fusk med udbytteskat.

Hans forsvarer, Lars Henriksen, har ansøgt Procesbevillingsnævnet om at give den 69-årige Sven Jørgen Nielsen tilladelse til at få sagen for Højesteret.

»Der er sendt en begæring til Procesbevillingsnævnet vedrørende to juridiske forhold, som landsretten har lagt vægt på. Det handler om forståelsen af bedrageribestemmelsen og forældelsesfristen.«

»Det er min opfattelse, at landsretten på de to punkter har anvendt loven forkert,« siger advokaten.

Den tidligere skattemedarbejder fik i Østre Landsret fem års fængsel. Det var en lille formildelse af dommen fra Retten i Glostrup, hvor han blev idømt seks års fængsel.

Den 69-årige Sven Jørgen Nielsen hævder, at han er uskyldig. Det er Procesbevillingsnævnet, som beslutter, om en sag må ankes til Højesteret. Lars Henriksen håber, at det kan ende med en frifindelse.

»Hvis loven er anvendt forkert, er påstanden selvfølgelig frifindelse,« siger forsvareren.

Sven Jørgen Nielsen nåede at arbejde i Skat i 46 år. Her arbejdede han blandt andet som konsulent, hvor han havde ansvar for at godkende ansøgninger om udbetaling af udbytteskat til udenlandske selskaber.

Det var i den forbindelse, at der blev udbetalt omkring 37 millioner kroner på et falsk grundlag til vennen Torben Wulff Dileng, der i landsretten blev idømt fire og et halvt års fængsel. Han har ligeledes nægtet sig skyldig.

Forsvareren for Torben Wulff Dileng, Martin Bekker Henrichsen, ønsker dog ikke at kommentere sagen. Derfor står det uklart, om han også ønsker at komme til Højesteret.

Bedrageriet kunne lade sig gøre, fordi der ikke var nogen intern kontrol i Skat. Sven Jørgen Nielsen havde en helt central stilling i det kontor, hvor ansøgningerne om refusion af udbytteskat blev behandlet.

Under retssagen er det kommet frem, at Nielsen nok stod for omkring 90 procent af sagsbehandlingen i afdelingen hos Skat.

Sagen begyndte at rulle i 2016, da han fik ransaget sin bolig i Helsingborg af svensk politi.

Her fandt man bilag fra Skat, der viste, at der var blevet udbetalt 37,4 millioner kroner i refusion af udbytteskat til et udenlandsk selskab ni år tidligere.

