Tidligere mediechef i USA bliver ny TV2-formand

Kulturminister Mette Bock (LA) har udpeget en ny bestyrelse for TV2. Denne gang inkluderer det en rokade på formandsposten, hvor Jimmy Maymann træder ind i stedet for Lars Liebst.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Jimmy Maymann har tidligere været administrerende direktør på det amerikanske netmedie The Huffington Post samt medlem af ledelsen hos internetgiganten AOL.

Læs også S: Internationale mediegiganter kan bidrage med millioner til dansk public service

Kulturminister Mette Bock har hyret Maymann med et klart mandat:

- Det er regeringens ønske, at TV2 skal sælges, og derfor ligger der en vigtig opgave i at forberede og klargøre TV2 til et kommende salg, siger Mette Bock i en pressemeddelelse.

- Der er brug for nye stærke kræfter, der med friske øjne kan se på TV2. Derfor udpeger jeg nu Jimmy Maymann til at stå i spidsen for en ny bestyrelse.

Læs også Portræt: En journalistisk slider tilbage i nyhedssporet

Derudover er der blevet genvalg til næstformand Merete Lundbye Møller og Bjørn Erichsen, samt de tre medarbejdervalgte medlemmer.

Ud over Jimmy Maymann er der også blevet plads til den tidligere direktør i Brøndby IF og nethandelsselskabet Boozt Hermann Haraldsson samt Henrik Ravn og Sisse Fjelsted Rasmussen.

Dermed siger den nuværende formand Lars Liebst farvel. Han siger farvel med et regnskab for 2017, der viser et overskud på 305 millioner kroner. Samtidig er omsætningen vokset med fire procent.

I en pressemeddelelse giver Lars Liebst udtryk for, at det har været en "glæde" at stå i spidsen for TV2.

- Udfordringerne har været mange, men på tværs af organisationen har ledelse og medarbejdere ydet en målrettet og kompetent indsats, som de skal have stor tak for, og som betyder, at TV2 vel aldrig har stået stærkere, siger han.

- Det er afgørende forud for de nye og store opgaver, som venter forude.

Læs også DR-stjerner bekymrede over besparelser: Det er voldsomt

Staten ejer TV2 alene og kan derfor selv bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse indtræder 25. april, hvor den nuværende bestyrelsesperiode udløber.

/ritzau/