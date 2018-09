Tidligere drabsdømt røvede for 15 millioner kroner hash

Den 24. august sidste år truede to mænd en autolakerer på Sydsjælland med pistol, hvorefter de bagbandt og kneblede ham og kørte afsted med en varebil med ikke under 302 kilo hash.

Nogle timer senere blev en nu 38-årig mand anholdt i København, da politiet fandt varebilen med de mange kilo hash parkeret i Humlebækgade på Nørrebro.

Onsdag blev Mohammad Shabhaz Khan i Retten i Næstved dømt for røveriet og for at have været i besiddelse af de godt 300 kilo hash, der ifølge anklageskriftet havde en værdi af omkring 15 millioner kroner.

Det er ikke lykkedes politiet at finde frem til den anden mand, der deltog i røveriet.

Med i dommen var en reststraf på 2072 dage - eller omkring fem år og otte måneder - fra en dom for drab.

I 2004 idømte Højesteret Khan 16 års fængsel for drabet på en 24-årig mand.

10. april 2003 mødtes han med den 24-årige, der ville sælge sin BMW. I stedet for at købe bilen strangulerede Khan sit offer og stak af med hans bil.

Senioranklager i Københavns Politi Lasse Biehl er tilfreds med afgørelsen.

»Jeg havde krævet mellem 10 og 12 års fængsel, så jeg synes, at det er en udmærket dom,« siger han.

Mohammad Shabhaz Khan har nægtet sig skyldig, og han ankede på stedet dommen til Østre Landsret.

Når det så hurtigt lykkedes politiet at finde frem til varebilen med hash, kan det skyldes, at røveriet blev optaget på video.

Politiet overvågede nemlig autolakereren, som man mistænkte for at være en del af en organisation, hvor flere personer er sigtet eller tiltalt for at have smuglet flere ton hash fra Malaga i Spanien til Danmark.

Tidligere på måneden blev en anden mand dømt i sagskomplekset.

I Københavns Byret tilstod den 43-årige Jacob Andersen, at han havde været i besiddelse af omkring 270 kilo hash og en AK-47 riffel.

Også han blev idømt 10 års fængsel, men også for ham indgik en reststraf fra tidligere.

Han manglede nemlig at afsone 1952 dage - eller fem år og fire måneder - for drab. I 2003 dræbte han sammen med en anden Bandios-rockeren Mickey Borgfjord Larsen med en bilbombe foran sygehuset i Glostrup.

/ritzau/