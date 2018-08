Tibet-sag: Flertal kræver redegørelse om slettede lydfiler

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal redegøre for, at Rigspolitiet under Tibetsagen ændrede praksis, så lydfiler automatisk blev slettet efter et halvt år.

Det kræver et politisk flertal bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten ifølge DR.

Kravet kommer, efter at P1 Orientering har afsløret, at Rigspolitiet én måned efter, at politiet i 2015 skulle fremlægge flere år gamle lydfiler i Tibetsagen, ændrede sin slettepraksis.

Nu skal alle lydoptagelser af politiets radiokommunikation automatisk slettes efter seks måneder.

Formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF), vil have at vide, om der er en sammenhæng mellem de to.

»Vi vil have justitsministeren til at forklare, om der er nogen sammenhæng mellem ønsket om udlevering af lydfiler i Tibetsagen og så beslutningen om at slette gamle optagelser hos politiet,« siger han til DR.

Socialdemokratiet finder tidspunktet, hvor praksissen blev ændret, besynderlig.

»Når der opstår sådan en mistanke, og der er så kort tid imellem, og det ser mærkeligt ud, så er det vigtigt, at vi får undersøgt, om der er en sammenhæng, eller om der er andre gode forklaringer på, at man har valgt at ændre praksis for opbevaring af de her optagelser,« siger retsordfører Trine Bramsen (S) til DR.

/ritzau/