Ti ting du måske ikke vidste om dronningens nytårstale

København. På årets sidste dag, den 31. december, holder dronning Margrethe sin årlige nytårstale.

Her er ti ting, du måske ikke vidste om den:

1) Dronningens nytårstale er den eneste gang i løbet af året, hvor den 77-årige regent taler direkte til hele nationen.

2) Den kongelige nytårstale blev sendt for første gang i radioen under tyskernes besættelse i 1941 under dronning Margrethes farfar, kong Christian X.

3) Faktisk strækker traditionen sig tilbage til kong Christian IX's skåltale for fædrelandet, der første gang blev holdt i 1880'erne. Under Frederik VIII begyndte de landsdækkende dagblade at trykke talen. Skåltalen blev dengang holdt ved nytårstaflet den 1. januar og ikke den 31. december.

4) Kong Frederik VIII introducerede at afsluttede nytårstalen med »Gud bevare Danmark« i 1909.

5) Dronning Margrethes far, kong Frederik IX, fortsatte med radiomediet, indtil han i 1959 som 60-årig blev den første danske monark, der holdt en tv-transmitteret nytårstale.

6) Dronningen holdt sin første nytårstale i 1972 - det år, hvor hun blev regent. I år bliver det således monarkens 46. nytårstale.

7) Dronning Margrethe plejer at holde sin nytårstale fra sit modtagelsesrum i Christian IX's Palæ på Amalienborg Slot i hjertet af København, og det gør hun også i år, oplyste kongehuset i starten af december.

8) I 1979, 1980, 2014 og 2015 holdt dronningen dog sin nytårstale på Fredensborg Slot i Nordsjælland, fordi Christian IX's Palæ på Amalienborg Slot i København var under renovering.

9) Nytårstalen plejer at være mellem 11 og 13 minutter og kan foruden på tv-skærmene også høres i radioen og streames på nettet.

10) Efter nytårstalen bliver der traditionen tro spillet hymnen »Kong Christian stod ved højen mast«, som er den ene af Danmarks to nationalsange. Den anden er »Der er et yndigt land«.

/ritzau/