Thulesen Dahl: God grund til at kigge den danske model efter

De usædvanligt lange og dramatiske forhandlinger om nye overenskomster i den offentlige sektor, får nu formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, til at efterlyse en grundig analyse af den danske model.

Det skriver Avisen.dk.

Det lange forløb, hvor Danmark til sidst balancerede på randen af storkonflikt, understreger ifølge DFs formand, at der er behov for at se nærmere på modellen, som er kendetegnet ved, at arbejdsmarkedets parter selv skal blive enige om aftalerne uden politisk indblanding.

»Forløbet giver god grund til at kigge den danske model efter i sømmene, når det handler om det offentlige arbejdsmarked,« siger Kristian Thulesen Dahl til Avisen.dk.

Udmeldingen kommer, efter at også Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har signaleret, at det høje konfliktniveau på det offentlige arbejdsmarked kalder på en undersøgelse af, at man kan ændre spillereglerne for forhandlingerne.

Kristian Thulesen Dahl siger, at han vil tage kontakt til både statsministeren og Socialdemokratiets formand for at få sat gang i det videre arbejde. Målet er, at nye rammer for forhandlingerne kan være klar til 2021, hvor der igen skal forhandles overenskomster for de 750.000 ansatte i staten, kommuner og regioner.

»Jeg synes, at det kunne være flot, hvis man fra det politiske niveau kunne sige, at man gerne vil være med til at kigge det her efter. Det giver et mere reelt indtryk at, at man faktisk mener det alvorligt, og at man er parat til nogle justeringer, frem for hvis man decentralt fra kommer med et ønske. Det vil tjene det politiske niveau, at man kommer med den fremstrakte hånd til lønmodtagerorganisationerne,« siger Kristian Thulesen Dahl.

DF-formanden er lige som S-formand Mette Frederiksen og flere af lønmodtagernes topforhandlere parat til at skele til de norske og svenske arbejdsmarkedsmodeller i et kommende analysearbejde for at få inspiration til spilleregler med større armslængde mellem regeringen og den part, der forhandler på statens vegne.

Formanden for Kommunernes Landsforening, Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard (S), har noteret sig signalerne fra Christiansborg.

»Det har været et meget langt forløb med et enormt højt konfliktniveau. Det er vi nødt til at sætte os ned og diskutere, og jeg kan se, at der på Christiansborg er forskellige overvejelser i gang. Det vil vi gene tage del i, så vi sikrer, at vi får nogle gode forløb. Og at det er noget, som parterne helst skal være enige om, så legitimiteten af de kommende forhandlingsforløb er høj,« siger Jacob Bundsgaard.