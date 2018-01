Thomas Larsen: »Søren Gade er en bragende stærk kandidat til EU-parlamentet for Venstre«

Det er et meget stærkt kort, som Venstre sender til Europa-parlamentet, såfremt det lykkes for partiets nuværende gruppeformand Søren Gade at opnå valg. Sådan lyder Berlingske-kommentator Thomas Larsens vurdering ved meddelelsen om, at Søren Gade bliver Venstres EU-parlamentskandidat i Nordjylland.

»Det vil kunne booste partiets valgkampagne op til næste parlamentsvalg. Han har partiet bag sig, men har også evnen til at nå ud på tværs af partiskellene,« siger Thomas Larsen, der siger, at Venstre har brug for de nye kræfter efter det sidste katastrofale EU-valg.

Selvom Søren Gade ikke i den danske offentlighed har stået i Venstres første række, har han været centralt placeret i Venstres »maskinrum« som gruppeformand og har en stor politisk kunnen. Selvom posten som gruppeformand ikke er en af de mest synlige, har han gentagne gange været en uhyre populær politiker med stor gennemslagskraft i befolkningen, siger Thomas Larsen.

»Når der har været meningsmålinger blandt venstrefolk om hvem de godt kunne tænke sig at se afløse Lars Løkke Rasmussen som partiformand, dukker Søren Gade op igen og igen,« siger Thomas Larsen.

Selvom Søren Gade endnu ikke formelt er valgt som kandidat, kalder Thomas Larsen det en ren formalitet, og dermed vil partiets nuværende parlamentsmedlem Morten Løkkegaard se sin status truet. Samtidig må Søren Gades udmelding betragtes som et definitvt farvel til at efterfølge Lars Løkke Rasmussen som partiformand, hvilket gør finansminister Kristian Jensen til storfavoritten, siger Thomas Larsen.

Blå bog: Søren Gade forlader folketinget ved næste valg Den tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) forlader Folketinget ved næste folketingsvalg. Han vil i stedet stille op til Europa-Parlamentet ved valget i juni 2019. Det oplyser Venstre i Region Nordjylland, hvor han er kandidat. Her kan du læse mere om Venstres nuværende gruppeformand: Søren Gade er født den 27. januar 1963 i Holstebro.

Uddannet økonom fra Aarhus Universitet i 1990.

Tjenestegørende officer ved Jydske Dragonregiment i Holstebro fra 1983 til 1995.

Reserveofficer med kontrakt ved Jydske Dragonregiment i Holstebro. For tiden med graden major af reserven fra 1985.

Har blandt andet arbejdet i Færch Plast, Dansk Supermarked og Cheminova Agro A/S, ligesom han har undervist merkonomer i detailhandelsledelse.

Han blev valgt til Folketinget for Venstre i 2001 og var forsvarsminister fra 24. april 2004 til 23. februar 2010.

Som forsvarsminister var Søren Gade en af regeringens mest populære ministre og var på top 10-listen over personlige stemmer ved folketingsvalget i 2007, hvor han med knap 24.000 personlige stemmer i partiet Venstre kun blev overgået af Anders Fogh Rasmussen.

I 2010 trak Gade sig som minister og fra Folketinget efter den såkaldte jægerbogsag, der blandt andet handler om lækage af fortrolige oplysninger.

Han blev siden nævnt som mulig borgmesterkandidat i Holstebro, men blev i maj 2012 udnævnt til administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer. Han forlod stillingen i 2014, da han ikke ønskede at fortsætte i en ny ledelsesstruktur.

I 2015 blev han igen valgt ind i Folketinget for Venstre, hvor han fik posten som gruppeformand.

Er far til to piger, Ida og Mette. Kilder: Ft.dk og ritzau.

»Jeg har meget svært ved at se en Morten Løkkegaard som spidskandidat i det øjeblik, Søren Gade kommer på banen. Der er Gade en markant stærkere politiker og kommunikator i forhold til befolkningen end Løkkegaard,« siger Thomas Larsen.

Søren Gade er også være mere i sync med den udbredte EU-skepsis befolkningen, siger han.

»Søren Gade tror på det europæiske samarbejde, men han er ikke »jubel-europæer«. Han er skeptisk overfor detailreguleringen, og har kritiseret fjernelsen af EUs indre grænser inden de ydre grænser var sikret, en kritik som viste sig berettiget, da EU blev løbet over ende under migrantkrisen i 2015 og 2016,« siger Thomas Larsen.