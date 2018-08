Terrormistænkt byttede identitet med besøgende og flygtede fra fængslet

Københavns Hovedbanegård var onsdag aften lukket i to timer, mens politiet ledte efter en fange, der var undsluppet.

Nu viser det sig, at manden var varetægtsfængslet, og at han flygtede onsdag aften omkring klokken 19.30 fra Vestre Fængsel.

Flugten skete i forbindelse med et besøg, hvor det lykkedes fangen og en besøgende at bytte identitet. Det skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

»Det er selvfølgelig noget, der ikke må ske, og det er naturligvis dybt beklageligt. Derfor har vi også øjeblikkeligt sat en intern undersøgelse i gang, der skal klarlægge, hvilke procedurer der har svigtet, og hvordan vi undgår lignende episoder i fremtiden,« siger områdedirektør Anne Erlandsen fra Kriminalforsorgen Hovedstaden.

Manden, der undslap er ifølge Ekstra Bladet en 46-årig syrer, mens den besøgende er en 27-årig mand.

Fangen er »ikke i sig selv farlig«

Personalet i Vestre Fængsel opdagede flugten kort tid efter besøget. Men på det tidspunkt var det allerede for sent, da fangen var lykkedes med at forlade besøgsafdelingen.

Herefter blev manden straks efterlyst af Københavns Politi, som begyndte en større jagt på fangen og i den forbindelse evakurede Københavns Hovedbanegård i omkring to timer.

Københavns Politi fandt hurtigt ud af, at der ikke var umiddelbar fare. Alligevel fandt man det nødvendigt at evakuere Københavns Hovedbanegård i lidt over to timer. Det fortæller Peter Dahl, der er ledende politiinspektør og leder af beredskabet.

»Vi kategoriserer det som en alvorlig sag, og vi fandt det nødvendigt at evakuere. Sideløbende har vi dog folk, der kigger i mandens sag, som konstaterer, at han ikke i sig selv er farlig.«

Peter Dahl understreger, at sagen, som manden indgår i, er alvorlig. Man ønsker dog ikke at fortælle, hvad sagen drejer sig om.

Ifølge Ekstra Bladet drejer det sig om en 46-årig syrer, der er mistænkt i en omfattende terrorsag i Italien.

Avisen skriver, at manden har siddet varetægtsfængslet siden januar, og Københavns Byret afgjorde den 26. juli, at han skal udleveres til Italien og retsforfølges i et terrorkompleks, der handler om finansiering af terror.

Terrornetværket, som den 46-årige angiveligt er medlem af, har blandt andet sendt 15 millioner kroner til al-Nusra, der har tætte forbindelser til al-Qaeda.

Flere fangeflugter hvert år

Det sker flere gange årligt, at fanger lykkes med at flygte fra danske fængsler og arresthuse.

I løbet af årets første syv måneder – og altså inden episoden onsdag aften – har to personer haft held til at flygte fra danske arresthuse, mens en er flygtet fra et lukket fængsel.

Kigger man tilbage på antallet af fangeflugter de seneste år, er tallene små og varierer en del fra år til år.

I 2017 flygtede otte personer – fire af dem fra arresthuse, fire fra lukkede fængsler. I 2016 lå tallene på henholdsvis seks og ni, og i 2015 otte og to.

I Kriminalforsorgen arbejder man med to former for flugt: »Undvigelser over muren« og »Undvigelser i øvrigt«.

Hvor førstnævnte er tilfælde, hvor den indsatte har forceret en fysisk forhindring som fx en mur eller et hegn, er sidstnævnte flugt fra institutionens udendørs arealer eller under transport, hospitalsophold eller lignende.

Der er generelt flere flugtforsøg fra fængslernes udearealer og fra ture ud af fængslet, altså kategori to, i lukkede fængsler og arresthuse, mens det modsatte gør sig gældende i åbne fængsler, hvor graden af sikkerhed omkring institutionen er langt mindre.