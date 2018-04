Terrorforsker bekymret: Dømte for terrorforsøg mod JP snart på fri fod

De fire mænd – heraf tre svenske statsborgere - der blev dømt for terrorplaner mod Jyllands-Posten i 2012, bliver prøveløsladt i år. Det fremgår af dokumenter fra den svenske kriminalforsorg, som Radio24syv har fået indsigt i.

Den tunesiske statsborger Mounir Dhahri og tre svenske statsborgere - Sahbi Zalouti, Munir Awad og Omar Abdalla Aboelazm – blev alle idømt 12 års fængsel ved retten i Glostrup, som de afsoner i Sverige.

De blev dømt for tilbage i 2010 at planlægge et angreb mod Jyllands-Posten som hævn for Muhammedtegningerne, hvor de ifølge lydoptagelser fra den svenske efterretningstjeneste ville dræbe så mange som muligt:

»Du fjerner dem på din vej. Dem du finder foran dig. De skal alle dø, undtagen kvinder,« lød det blandt andet i optagelserne.

Tre af de dømte blev om morgenen for angrebet anholdt i en lejlighed i Herlev ved København, hvor der blev fundet en pistol, en maskinpistol og plasticstrips. Sidstnævnte skulle angiveligt bruges til at bagbinde ofre i JP/Politikens Hus, som terroristerne planlagde at skære halsen over på.

Én af de dømte havde tidligere været anholdt og mistænkt for terrorisme, og deres forbindelser til terror og planernes voldsomhed gør det ifølge den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp foruroligende, at de snart kan sætte deres ben frit i Sverige igen:

»Jeg er bekymret for, hvad der kommer til at ske, når de bliver sluppet fri,« lyder det fra terrorforskeren, der kritiserer de svenske myndigheder for ikke at have en ordentlig plan for, hvad der skal ske med de prøveløsladte:

»Problemet er, at når de slippes fri, findes der ikke en egentlig plan for at reintegrere dem i det svenske samfund. Der er ikke en gennemtænkt indsats ved prøveløsladelse af denne type individer. Der er ikke et afhopperprogram. Vi har selvfølgelig i sidste ende altid sikkerhedspolitiet, men det skal ikke være den eneste instans.«

I Danmark er myndighederne ifølge tidligere PET-chef Hans Bonnichsen godt rustet til håndtere sager med terrormistænkte og dømte. Det skyldes særligt erfaringerne fra angrebet mod blandt andet kulturhuset Krudttønden i København og en synagoge i 2015:

»Efter Krudttønden foretog man en evaluering af hele forløbet. Det viste desværre, at Omar Hussein blev løsladt fra et dansk fængsel, uden at politiets efterretningstjeneste blev underrettet. Han faldt mellem to stole og undgik dermed i princippet en overvågning, som måske kunne have været relevant og modvirket, at terrorhandlingen mod Krudttønden fandt sted,« siger Bonnichsen, der understreger, at han ikke kan udtale sig om de svenske forhold.

Det kan Magnus Ranstorp til gengæld, efter i årevis at have forsket i terrorbekæmpelse. Han fremhæver de danske mentorprogrammer, anti-radikaliseringsprogrammer i fængsler og kommunale indsatser i København og Aarhus som eksempler på værktøjer, der virker i Danmark.

Her blev loven skærpet i juni 2017, så det nu er et krav for terrordømte, at de skal deltage i et afradikaliseringsforløb både i- og efter fængslet for at få en prøveløsladelse.

»I har også exitprogrammer, som fungerer meget bedre. Så i Danmark er i meget bedre rustede end Sverige. I Sverige er det ganske småt med indsatser. Man har ikke tænkt det igennem og udviklet ordentlige planer for denne her type af potentielt farlige personer.«

De fire mænd er dømt i Danmark, men afsoner i Sverige. Deres første mulighed for løsladelse er i december 2018, og ifølge den svenske kriminalforsorg tyder intet på, at nogle af de fire mænd får afslag på prøveløsladelsen efter de til december har afsonet to tredjedele af deres straf.

Den svenske efterretningstjeneste Säpo samt danske PET afviser at svare på, hvad der skal ske med de fire personer.

Det samme gør den svenske kriminalforsorg. De har til Radio24syv sendt en standardbrochure for prøveløsladelser, samt et skema der viser, at de fire prøveløsladte alle får en kontaktperson.

Hos kriminalforsorgen siger den svenske chef for området, Emma Ekstrand, at de ikke har nogen særlige programmer for terrordømte. Hun vil kun udtale sig generelt om, hvordan de håndterer prøveløsladelser, hvor hun »er helt tryg ved vores indsatser, og det vi gør«.

Hun oplyser i den forbindelse, at den svenske kriminalforsorg skruer op eller ned for den efterfølgende kontrol med de prøveløsladte afhængig af, hvordan de vurderer risikoen for ny kriminalitet.

Som reaktion på kritikken fra Magnus Ranstorp vil Dansk Folkeparti nu bede Justitsministeren om en redegørelse.

Her vil retsordfører Peter Kofoed gerne til bunds i, hvordan svenskerne håndterer sagen:

»Der er jo desværre rigtig mange ting, som man har indtryk af, fungerer utroligt dårligt i Sverige. Jeg vil nu spørge ministeren om en redegørelse for, hvordan man håndterer spørgsmålet om prøveløsladelse i relation til denne sag i Sverige, og hvordan vi vil gøre det tilsvarende, hvis det handlede om Danmark.«