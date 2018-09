Telefonen er en bakteriebombe i køkkenet

Nettet bugner med opskrifter på retter fra hele verden, og derfor finder telefon og tablet tit vej til køkkenbordet som en digital kogebog.

Men hvis fingrene skiftevis skærer og scroller, er der risiko for, at man overfører bakterier både den ene og den anden vej.

Det fortæller Elsebeth Tvenstrup Jensen, som er overlæge ved Statens Serum Institut og forsker i infektionshygiejne.

- Hvis du skal lave mad ude i køkkenet, så starter du med at have rene hænder, og hvis du så har haft telefonen eller tabletten med alle mulige steder - for eksempel på toilettet - så kan det udgøre en risiko, siger Elsebeth Tvenstrup Jensen.

Helt generelt vil hun fraråde, at man bruger sin telefon på offentlige toiletter, fordi der så er en risiko for, at telefonen bliver forurenet. Og det gælder ikke kun i forhold til madlavning.

Har telefonen været i brug på toilettet i hjemmet, er risikoen ikke voldsomt stor, så længe der ikke er infektion eller dårlig mave i omløb.

- Men hvis man har den med ude på toilettet alle mulige andre steder - på sit arbejde eller et offentligt toilet - så ved man ikke, hvem der har siddet derinde før, og hvad de eventuelt har fejlet, forklarer Elsebeth Tvenstrup Jensen og tilføjer:

- Der er mange offentlige toiletter, hvor du først kan komme til at vaske hænder, når du er ude af den bås, du har været inde i. Og det, du har rørt ved undervejs, får du på dine hænder.

Bakteriesmitten kan gå begge veje - fra telefon til mad og omvendt.

- Hvis man har telefonen med ude i køkkenet og bruger den i forbindelse med madlavningen, så kan det være, at man rører ved den undervejs, og muligvis får overført salmonella til sin telefon fra råt kød, siger Inge-Lis Kyllesbæk Andersen fra Fødevarestyrelsen og fortsætter:

- Derfor er det vigtigt, at man vasker hænderne efter at have rørt ved eksempelvis råt kød.

Det gælder alle de ting, du måtte tage fat i efterfølgende - du risikerer nemlig også at forurene alle de håndtag, du måtte røre ved undervejs.

Hvor tit telefonen og tabletten skal rengøres, kommer an på, hvor rene hænder man har, når man bruger den i hverdagen.

Hos Rådet for Bedre Hygiejne råder de til at være særligt opmærksom på sin håndhygiejne, hvis man deler telefon, tablet eller tastatur med kolleger, familie eller andre.

Men er telefonen synligt snavset, bør man rengøre den, siger Elsebeth Tvenstrup Jensen.

- Man skal rengøre den, som producenten foreskriver, den kan tåle. Men de fleste telefoner kan godt tåle en fugtig klud, siger hun.

Fakta: Situationer, hvor telefonen bør rengøres

- Når telefonen er synligt snavset.

- Når du har trykket hånd med nogle, der er forkølede eller kan smitte med andre infektioner, og har brugt telefonen efterfølgende.

- Hvis telefonen har været lånt ud. Særligt hvis man ikke kender vedkommendes håndhygiejne.

- Hvis den har været oppe på toilettet, og man har haft hænderne på toiletbræt, vandhaner og dørhåndtag - især hvis det er et offentligt toilet.

Kilde: Elsebeth Tvenstrup Jensen.

/ritzau fokus/