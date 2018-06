Teenagere sigtes for drabsforsøg for stenkast på motorvej

To unge mænd er sigtet for drabsforsøg, efter at have erkendt at stå bag adskillige stenkast fra motorvejsbroer ved Flensborg.

Det beretter Flensborg Politi til Flensborg Avis.

Politiet anholdt torsdag aften de to mænd, som er 18 og 19 år og kommer fra Nordtyskland. De erkendte at stå bag talrige kast af sten.

Området omkring Flensborg har været plaget af stenkast fra broer siden februar i år. De to teenagere sætte i forbindelse med 19 tilfælde, hvor sten er blevet kastet fra motorvejsbroer.

Stenene, som blev kastet, blev løbende tungere og tungere. Dermed blev faren øget for bilister på vejen, som risikerede at blive ramt. Det fortæller politiet til avisen.

- Nu skal efterforskningen så vise, om de to mænd også står bag de mange stenkast. Men de har allerede tilstået flere tilfælde, siger statsadvokat Ulrike Stahlmann-Liebelt til Flensborg Avis.

/ritzau/