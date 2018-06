Teenager efterlyses efter stenkast på Helsingørmotorvejen

En 44-årig mandlig bilist fik sig torsdag aften en voldsom forskrækkelse, da der blev kastet en genstand - formentlig en sten - ned fra en bro over Helsingørmotorvejen.

Manden i bilen kom ikke til skade, men bilens forrude revnede, og der kom en stor bule i bilens tag.

Kort inden genstanden, der er på størrelse med et hønseæg eller en tennisbold, ramte bilens tag, så bilisten en silhuet stå på motorvejsbroen.

Et andet vidne til episoden så nogenlunde samtidig en dreng på 13-15 år komme gående fra motorvejen i retning mod Coloplast, der ligger i nærheden. Der er tale om en dreng på 160-165 cm, almindelig af bygning og med mørkblond hår, som havde en rygsæk på.

Nordsjællands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at man ikke har indikationer på, at drengen var involveret i stenkastet, men man håber, han kan have set eller hørt noget, som kan bringe efterforskningen videre. Man opfordrer desuden andre personer, der kan have set noget, til at henvende sig.

Opdatering på sag om muligt stenkast fra motorvejsbro #politidk https://t.co/82gIaQvuDb — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) June 8, 2018

»Hvis man har set nogen stå ved broen, må man meget gerne henvende sig til politiet. Det er en rigtig alvorlig forbrydelse at kaste sådan noget ud,« sagde vagtchef Jan Hedager torsdag aften til Ritzau.

Episoden skete ved afkørsel 5, hvor Humlebækvej krydser motorvejen i nordgående retning.

En livsfarlig dille

I løbet af de seneste år har der været en række sager om kast fra broer rundt omkring på det danske vejnet.

Den livsfarlige dille begyndte i 2016, hvor politiet registrerede 110 tilfælde af stenkast mod biler fra danske broer.

Det er sager, der er svære for politiet at håndtere, fordi beviserne ofte er få, og hændelserne typisk sker, når det er mørkt. Kun i syv sager i 2016 blev der således sigtet mistænkte. Det var drenge mellem 12 og 20 år.

Den mest fatale sag er endnu uopklaret.

I august 2016 mistede en tysk kvinde livet, efter der blev kastet en ca. 30 kg tung betonflise fra en motorvejsbro ned på den fynske motorvej. I bilen var også kvindens mand og 5-årige søn. Manden blev slået i koma og er nu invalideret for livet. Drengen slap uden mén. Fyns Politi betegner forbrydelsen som overlagt drab og har siden efterforsket sagen.

Politiet har arbejdet ud fra en teori om, at en serieforbryder stod bag det fatale stenkast og ligeledes har andre tilsvarende sager på samvittigheden.

Ved hjælp af DNA-spor er det således lykkedes at kæde sagen sammen med flere hærværkssager i området. Det er sager, hvor sten umotiveret er kastet gennem ruder i et villakvarter i Tarup tæt ved Odense. Konkret drejer det sig om en sag fra juleaften 2015, en fra marts 2016 og en fra september 2016.

Derudover oplyste politiet i begyndelsen af 2018, at man kendte til 16 lignende sager, hvor der er kastet sten ind gennem vinduer i villakvarteret i Tarup, men hvor man ikke har sikret DNA-spor.

Berlingske har forsøgt at få et interview med Nordsjællands Politi om sagen ved Humlebæk, men politiet har ikke mulighed for at stille op til interview fredag, lyder det.