Tag quizzen: Har du paratviden nok til at blive journalist?

Testen i paratviden er én ud af i alt tre test, som ansøgere til journalistuddannelsen på Syddansk Universitet skal igennem for at blive optaget.

De to andre prøver er henholdsvis en sproglig test og en analysetest. Efterfølgende vil de bedste ansøgere blive inviteret til en samtale, som munder ud i en endelig udvælgelse.

SDU regner et snit ud for de tre prøver, så der er ikke et bestemt antal svar i videnstesten, som giver direkte optag på journalistuddannelsen.

»Men man skal gerne have over 30 rigtige svar,« siger professor og centerleder for journalistik på SDU, Peter Bro.

Prøv kræfter med quizzen her: