Tænketank: Nye anklagere kan hindre kammerateri

Problemer med et alt for nært forhold mellem politifolk og anklagere kan løses ved, at der i nogle tilfælde træder en ny anklager til, når en sag skal i retten.

Den opskrift på en løsning kommer fra advokat Birgitte Eiriksson i tænketanken Justitia torsdag. Hun reagerer torsdag på DR-dokumentaren "De Perfekte Vidner". Den handler om, at anklagere tilsyneladende har forsøgt at påvirke politifolk, der skulle vidne i et stort sagskompleks om hashhandel.

Det er retssikkerheden, der er på spil, hvis vidner på forhånd får instruktioner om, hvad de skal sige i retten, lyder det.

Men Justitia-advokaten advarer imod en adskillelse af anklagemyndigheden og politiet, sådan som andre foreslår. Hun betegner Pusher Street-sagen som en enkeltstående sag.

»Det objektive forhold mellem politi og anklagemyndighed kan sikres på andre måder,« skriver Birgitte Eiriksson, der tidligere har været ansat i politiet, i en udtalelse.

For eksempel kan der fastsættes interne retningslinjer for, at anklagere, der under en efterforskning har arbejdet tæt sammen med politifolk, som senere skal vidne, ikke bagefter fører sagen i retten. Nye og andre øjne kan sikre objektiviteten.

Ganske vist vil sådan en ordning koste flere ressourcer.

»Men dette hensyn må vige for hensynet til de tiltalte personers retssikkerhed,« mener Birgitte Eiriksson.

Rigsadvokaten er i øvrigt på vej med nye retningslinjer på grund af affæren, hvor to anklagere er blevet sigtet for magtmisbrug og pligtforsømmelse. Tre politifolk, der havde været agenter, blev angiveligt forsøgt påvirket til at sige bestemte ting i retten.

Oplysningen om kommende nye regler rykkede Rigsadvokaten ud med mandag, hvilket var to dage før, DR bragte dokumentaren. Sagen har imidlertid været kendt i systemet i godt halvandet år.

I oktober 2016 anmeldte statsadvokat Lise-Lotte Nilas sin egen myndighed for håndteringen af hashsagen efter at have afsat en anklager.

»Det er en meget alvorlig og usædvanlig sag, som jeg aldrig tidligere har hørt magen til,« udtalte Nilas.

Hendes kollega i Viborg, statsadvokat Jan Rechendorff, er nu ved at overveje, om de to anklagere skal tiltales og stilles for retten.