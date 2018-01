Tænk på allergi og indeklima når du køber maling

Lugten af maling kan være som en mur at træde ind i, når man åbner døren ind til sin nymalede bolig. Og måske følger der også en lille hovedpine med, hvis man ikke får luftet ordentligt ud.

Derfor er det måske ikke så overraskende, at maling ikke ligefrem er øverst på helselisten.

»Maling indeholder kemikalier, som ikke altid er lige miljø- og sundhedsvenlige hverken for miljøet, for den, der skal male, eller for den familie, som skal bo i den nymalede bolig bagefter,« forklarer Lisbeth Engel Hansen, som er kriteriechef hos Miljømærkning Danmark, og tilføjer:

»Og selv om der er tale om produkter, der næsten er usynlige for os, kan det være en god idé at vælge med omtanke. Produkterne kan nemlig påvirke indeklimaet efter brug.«

Hvis man gerne vil tage særligt hensyn til sin egen sundhed eller miljøet, er der heldigvis mærker på nogle af malerbøtterne. Og dermed er man hjulpet et stykke ad vejen gennem junglen.

Lisbeth Engel Hansen råder til at gå efter Svanemærket eller EU-Blomsten, hvis man vil minimere indholdet af de miljø- og sundhedsskadelige kemikalier. Det er der tre grunde til:

»For det første indeholder miljømærket maling ikke tungmetaller eller blødgørere, som kan skade forplantningsevnen. For det andet lever malingen op til skrappe krav til opløsningsmidler - for eksempel terpentin. Og for det tredje sikrer miljømærkernes krav til kvaliteten, at malingen rækker langt og dækker godt,« lyder forklaringen fra kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.

Selv om en maling har fået Svanemærket eller EU-Blomsten, kan den dog stadig indeholde konserveringsmidlet metylisotiazolinon, som i daglig tale kaldes MI.

MI er stærkt allergifremkaldende, og har man først fået allergien, så varer den ved resten af livet.

Grænsen for, hvor meget MI der må være i svanemærkede produkter, er sat så lavt som muligt, men så man stadig kan producere de miljømærkede malinger i alle farver og typer, fortæller Lisbeth Engel Hansen.

MI kan give luftbåren kontaktallergi - det vil sige, at bare det, at du opholder dig i nærheden, er nok til at fremprovokere udslæt eller hævelser på bare områder, hvis du er allergisk.

»Det største problem med allergi og maling er MI. Det er, fordi den afdamper, når malingen tørrer, og det kan give luftbåren kontaktallergi, hvor bare det, at din hud er i kontakt med luften, kan give en allergisk reaktion på huden,« fortæller civilingeniør Anja Keller fra Astma-Allergi Danmark.

Vil man helt udelukke MI, kan man købe maling, som har Astma-Allergi Danmarks mærke Den Blå Krans. Det er nemlig det eneste mærke, der ikke tillader MI. Udvalget er dog noget mere begrænset her, for kun én type maling har mærket.

»Hvis man selv skal ud og afsøge markedet, er man virkelig udfordret. For det første kan det være svært at finde maling, der ikke er konserveret med MI. Men ud over det kan de ingredienser, der er i malingen, være konserveret med MI,« siger Anja Keller og forklarer:

»Tit vil du ikke bare kunne spørge producenten, for de kan med god samvittighed sige, at de ikke har brugt MI - men det har deres underleverandører måske.«

