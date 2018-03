Tabte containere fundet på bunden af Storebælt

To skibscontainere er blevet fundet på bunden af Storebælt. Der er tale om de containere, der røg over bord, da to skibe tirsdag kolliderede cirka 30 kilometer nord for Storebæltsbroen, oplyser Forsvaret.

»De er blevet fundet nær det sted, hvor kollisionen skete. De ligger på 35 meters dybde«, fortæller Jesper Lyngholm, der er vagtholdsleder hos Forsvarets Operationscenter.

Ifølge ham ligger containerne så dybt, at de umiddelbart ikke udgør en fare for skibstrafikken i området.

Siden tirsdag har beboere på Samsø mærket en noget besynderlig konsekvens af ulykken. Et stort antal avocadofrugter og bananer er nemlig skyllet i land på den sydlige del af øen.

Frugterne stammer fra en kølecontainer, som blev smadret ved kollisionen.

Det var containerskibet "Delphius Gdansk" og fragtskibet "BBC Neptune", som sejlede ind i hinanden. Skibene var på vej i hver sin retning i farvandet mellem Fyn og Sjælland, da begge ændrede kurs og tørnede sammen.

Ved kollisionen røg flere containere fra containerskibet over på handelsskibet. En af containerne brød i brand, og som nævnt blev en kølecontainer ødelagt. Andre containere faldt i vandet. De fleste af dem blev bjærget.

Men to gik til bunds. Det er dem, som man nu har fundet ved brug af ekkolodteknologi, forklarer Jesper Lyngholm.

»Ligesom når fiskerne skal finde store fiskestimer, som de kan fange, så kan man ved hjælp af ekkolod og andet teknisk udstyr lokalisere ting på havbunden og få et radarbillede af, hvad der måtte være på bunden,« siger han.

I og med at containerne ikke udgør nogen fare, hvor de ligger, er sagen for Forsvarets vedkommende lukket, fortæller Jesper Lyngholm.

»Nu sker der rent praktisk det, at rederierne, som har ansvaret for de her containere, går i gang med at finde et civilt bjærgningsselskab, som ved hjælp af dykkere kan komme ned og sætte trosser og wirer i containerne og få dem hevet op igen«, siger han.

Arbejdet med at opklare årsagen til ulykken ligger hos Den Maritime Havarikommission. Her har undersøgelseschef Øssur Hilduberg fortalt, at der vil gå flere måneder, før kommissionen vil melde noget ud om årsagen til ulykken.