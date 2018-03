Sygeplejerske er frifundet for svigt i dødssag

En sygeplejerske fra Nykøbing Falster Sygehus ignorerede ikke mistænkelige oplysninger om en sygeplejerske, der nu er dømt for drabsforsøg.

Det skriver DR, efter at dommen er faldet ved Retten i Næstved.

Kvinden var anklaget for ikke at have reageret på en række mistænkelige oplysninger, som hun modtog om den nu dømte Christina Aistrup Hansen.

I anklageskriftet mod den 50-årige var der listet fem punkter op, hvor sygeplejersken skulle være løbet fra sit ansvar.

Det forlød blandt andet, at kvinden ikke fulgte op på en mistanke om, at Aistrup Hansen havde givet en døende patient medicin, som ikke var ordineret.

Og to gange skulle hun have fået oplysninger fra kolleger om, at de nærede mistanke til Aistrup.

Men retten har ikke ment, at sygeplejersken er skyldig i grovere og gentagen forsømmelse og skødesløshed.

Kvinden var tiltalt for fem overtrædelser af autorisationsloven mellem 2011 og 2015.

Sagen mod Christina Aistrup Hansen begyndte 1. marts 2015.

/ritzau/