Syge i hovedstaden skal have bedre adgang til lægehjælp

Syge i hovedstadsområdet skal være sikre på, at de kan få hurtig og let adgang til en praktiserende læge.

Det skal være slut med, at folk, der flytter til eller rundt i byen møder en lukket dør, når de forsøger at blive tilmeldt en læge i nabolaget.

Langt flere lægepraksisser skal således have åbent for tilgang af nye patienter, der også skal kunne få behandling i større lægehuse med flere læger og andet sundhedspersonale.

Det er blandt hovedmålene med et nyt udspil, som regeringen nu - ledsaget af en bevilling på 150 millioner kroner – lancerer for at forbedre lægedækningen i hovedstadsområdet, hvor over 80 procent af lægepraksisserne i dag har lukket for nye patienter.

»Udfordringer med lægedækning er ikke kun et problem i yderområder. De er også rykket tæt på vores store byer, og der er kvarterer i hovedstaden, hvor man i dag simpelthen ikke kan tiltrække praktiserende læger. Det er bekymrende, for vi ønsker, at flere kan blive behandlet tættere på, hvor de bor. Der skal være flere læger i hovedstaden og færre praksisser, der er lukket for tilgang,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Ifølge udspillet skal der sættes turbo på at få etableret flere større lægehuse, hvor flere læger går sammen og får mulighed for at tilknytte mere praksispersonale, blandt andet sygeplejersker, laboranter, fysioterapeuter og jordemødre.

Det vil give mulighed for at tage flere aktiviteter ind og udvikle kvaliteten, når det gælder om at hjælpe det stigende antal kronisk syge danskere med for eksempel diabetes og KOL.

Praktiserende læger Omkring 85 pct. af danskerne er årligt i kontakt med almen praksis, og danskerne har i gennemsnit ca. syv kontakter årligt (fysisk, telefonisk og via e-mail).

I 2015 var der på landsplan omkring 3.500 fuldtidslæger fordelt på ca. 1.935 praksisser.

I Region Hovedstaden er 711 praksisser med tilsammen 1.062 fuldtidslæger

De enkelte praksisser i hovedstadsområdet er karakteriseret ved at vær forholdsvis små, og at brugen af klinikpersonale er relativt begrænset sammenlignet med de øvrige regioner. Lægerne har relativt flere patienter end andre steder i landet, men patienterne er til gengæld forholdsvis unge og har færre sygdomsmæssige og socioøkonomiske udfordringer sammenlignet med resten af Danmark.

Kilde: Rapport fra regeringens lægedækningdudvalg Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det bliver også et helt centralt tema i den kommende sundhedsreform, hvor der lægges op til, at langt flere behandlinger skal flyttes fra sygehusene og ud til de praktiserende læger og kommunerne.

I dag er 60 procent af hovedstadens lægepraksisser såkaldte solopraksisser, hvor der blot sidder en enkelt læge.

Mange, især yngre læger, vil ellers gerne arbejde sammen med kolleger. Men mangel på egnede lokaler og byggegrunde i hovedstaden samt høje ejendomspriser og en stram byplanlægning har blokeret for praksisfusioner i samme udstrækning, som det er sket i det øvrige land, hvor praktiserende læger i stort tal er gået sammen i store lægehuse.

Ligeledes har det medvirket til, at det er svært at få nye læger til at slå sig ned i København og købe en klinik, hvilket afspejler sig i, at der er flere ubesatte såkaldte ydernumre i hovedstadsområdet.

Derfor ligger det også i udspillet, at regeringen går i dialog med Københavns Kommune om, hvordan læge- og sundhedshuse i større omfang kan indgå i byplanlægningen.

Der vil også blive afsat et større beløb til specifikt at få bygget og etableret de fysiske rammer, så de mange sololæger kan samle sig i større lægehuse.

I alt er der afsat op imod 700 millioner kroner til at give danskerne en bedre lægedækning, hvoraf 150 millioner kroner altså kommer til at gå til at løse problemerne i hovedstaden.

I København er sundhedsborgmester Sisse Marie Welling (SF) tilfreds med, at regeringen ser ud til at have forstået, »hvor stort et problem vi har med lægemangel i København«.

»Det er godt. Jeg er enig i, at en del af løsningen ligger i nogle bedre fysiske rammer for lægerne, og det er også helt afgørende for vores kamp mod ulighed i sundhed, at lægedækningen forbedres i de udsatte områder af København. Solopraksisser er ikke attraktive for de unge læger, og derfor skal vi have skabt de her lægehuse, hvor lægerne kan sparre med hinanden og ikke sidder med de høje udgifter alene,« siger hun.

Sammen med udspillet sætter regeringen også en række konkrete mål for moderniseringen af almen praksis i hovedstaden.

I 2030 skal 90 procent af lægerne i hovedstaden arbejde i en flermandspraksis, og 70 procent skal have åbent for tilgang af nye patienter i modsætning til i dag.

Helt aktuelt er der for eksempel blot to læger i Københavns Kommune ud af 215 praksisser, som kan tage nye patienter ind, fremgår det af Sundhed.dk. – én i Brønshøj og én på Nørrebro.

Ligeledes er det et mål, at der skal være ansat 50 procent mere praksispersonale.

I de praktiserende lægers organisation (PLO) vurderer formand Christian Freitag, at der er mange »gode og positive« signaler fra regeringen.

»Selv om patienterne er glade for dem, og behandlingen er god, er der uforholdsmæssigt mange sololæger i København og på Frederiksberg, hvilket næsten alene skyldes de særlige ejendomsforhold. Men hvis der kommer skub i indsatsen for at sikre bedre fysiske rammer, er jeg ikke i tvivl om, at vi kommer til at se en udvikling, hvor flere læger finder sammen. En sådan indsats vil kunne flytte noget,« siger han.