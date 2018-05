Syg mand får livstid for drab på familie

Den morgen i april sidste år dræbte Hedaiatullah Mahmoud først sin kone og derefter deres tre børn med knivstik, snit i halsen og skud fra en pistol i familiens lejlighed i Brønshøj i København.

Klokken var 07.30. Det tog bare et par minutter.

For det firdobbelte drab får han fængsel på livstid, det afgjorde et enigt nævningeting torsdag ved Retten på Frederiksberg.

Allerede under grundlovsforhøret erkendte Hedaiatullah Mahmoud at have dræbt sin familie ved at skyde dem og stikke dem med tre knive og en saks over hele kroppen og i hovedet.

Børnene blev 15, 13 og 3 år gamle. Hans hustru 36 år.

Under sagen har det været af afgørende betydning, om han var sindssyg på gerningstidspunktet og dermed ikke vidste, hvad han gjorde. I så fald ville han have fået en behandlingsdom.

Men han vidste godt, hvad han gjorde.

For han var ikke i en psykotisk tilstand 11. april, da han tog livet fra sin familie. Det har Retslægerådet vurderet ud fra mentalundersøgelser af den dømte.

Til gengæld er den 39-årige mand blevet psykotisk efter drabene, konkluderer Retslægerådet. Han hører stemmer og har forsøgt at tage sit liv på voldsom vis.

Af den grund skal han indlægges på en psykiatrisk afdeling, hvor han skal blive rask, før han kan fuldbyrde sin livstidsdom i fængslet.

I retten sad Hedaiatullah Mahmoud og stirrede ud i luften, da hans forsvarer, Asser Gregersen, ankede dommen på stedet. I landsretten vil han kræve, at livstidsdommen veksles til en behandlingsdom.

For på trods af Retslægerådets konklusion peger flere ting på, at Hedaiatullah Mahmoud var sindssyg i det øjeblik, drabene blev udført, mener forsvareren.

- Handlingen i sig selv taler for, at han kunne være sindssyg. Han har selv beskrevet, at han ikke var sig selv. Han gik i baglås og mistede kontrollen.

- Det at gøre det spontant og så hurtigt tyder på, at han var sindssyg, sagde Asser Gregersen.

Da betjente kom til lejligheden kort efter drabene, forsøgte Hedaiatullah Mahmoud at skyde sig selv med en pistol, som ikke virkede. Så han bad politiet om at tage livet af ham.

