Sydvestvendt vind sender fortsat giftig røg ud over Øresund

Hovedstadens Beredskab er fortsat til stede ved Prøvestenen i København, hvor en stor brand har udviklet sig. Røgsøjlen har tidligere på dagen været meget tydelig.

Der er gået ild i en stor bunke metalskrot, og røgen har været så kraftig, at beredskabet forventer, at der vil gå »mange timer«, før de kan forlade området.

Tidligere meldte beredskabet ud, at røgen er giftig. Den er dog ikke drevet ind over byen, og med den nuværende sydvestvendte vind bliver det ikke et problem for københavnerne. Der er derfor ikke umiddelbart nogen fare forbundet med branden.

Skulle vindretningen skifte i løbet af aftenen, vil der formentligt blive udsendt en beredskabsmeddelelse med oplysninger om, hvordan man skal forholde sig.

#Hberedskab på Prøvestenen A-vej ild i metalskrot vi forventer langvarig indsats.

»Det er et affaldsoplag, som vi tidligere har haft ild i, og vores erfaring siger os, at det brænder rigtig længe,« siger operationschef hos Hovedstadens Beredskab Jan Kirk-Iversen til TV2 Lorry.

Brand på Prøvestenen på Amager set fra indre København.

Det skyldes, at branden lige nu har et sådant omfang, at myndighederne har inddæmmet den i stedet for at forsøge at slukke den. Opgaven består derfor i at sørge for, at den ikke spreder sig, indtil den er brændt ud af sig selv – hvilket som regel tager op mod 12 timer.

Til Berlingske oplyser Hovedstadens Beredskab, at man forventer at være til stede indtil midnat.

Hovedstadens Beredskab fortæller mandag eftermiddag, at nabovirksomhederne ikke er i fare på nuværende tidspunkt, men at man fortsat er til stede med slukningsvand, hvis branden mod forventning skulle sprede sig.

Prøvestenen ligger ved Refshaleøen og går også under navnet Benzinøen, fordi den tidligere har fungeret som hovedstadens olie- og benzinlager.

Det er ikke første gang, der er opstået brand i skrotbunkerne på Prøvestenen. Det var bl.a. også tilfældet tilbage i august 2005, hvor en brand i adskillige bilvrag udviklede en kraftig røgsøjle over byen. Også dengang drev røgen ud over vandet og var ikke til gene for beboere i hovedstaden.