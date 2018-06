Svindeldømt advokat ankede på stedet

To ud af tre advokater ankede mandag på stedet, mens den tredje lige ville læse dommen. Det skete efter, at alle tre var blevet dømt skyldige i en stor og spektakulær sag om svindel med kundernes penge.

I sagen stod advokaterne Johan Schlüter og Susanne Fryland anklaget for og blev dømt for mandatsvig at særlig grov karakter og forsøg på skyldnersvig.

- Vi anker, sagde advokat for Susanne Fryland Hanne Rahbæk hurtigt på dommerens spørgsmål. Susanne Fryland var ikke selv til stede.

Johan Schlüters advokat, Jakob Arrevad, udbad sig betænkningstid, mens Morten Samuelson, advokat for Jakob Halgreen, også ankede.

Susanne Fryland fik mandag den hårdeste straf for svindlen, hvor hun og Johan Schlüter blev dømt for at tage "ikke under 100 millioner" kroner fra kunden Producentforeningen.

Alle tre stod anklaget for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, men blev kun dømt for forsøg på skyldnersvig.

For Johan Schlüter blev dommen gjort betinget grundet hans alder og personlige forhold.

For Lars Halgren blev dommen også gjort betinget. Her på grund af personlige forhold og det faktum, at sagen har haft store konsekvenser for ham, selv om han ikke var anklaget for hovedforholdet, mandatsvig.

Anklager Malene Stage Christensen udtrykker umiddelbart tilfredshed med dommen:

- Retten har slået fast, og to advokater er idømt årelange fængselsstraffe. Så er straffen gjort betinget, og det giver loven mulighed for, når der er tale om høj alder.

- Men begge advokater, der har svindet med klienternes midler er fundet skyldige. Jeg er tilfreds med den straf, der er udmålt. De er kendt skyldige, og det er det vigtige, siger anklager Malene Stage Christensen efter dommen.

/ritzau/