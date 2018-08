Svigtende bogsalg vil halvere Gyldendals overskud i år

Gyldendal må erkende, at salget af bøger ikke lever op til forventningerne, og at årets resultat derfor bliver noget lavere, end Gyldendal hidtil har regnet med. Det oplyser forlaget.

Med et underskud på 45 millioner kroner i første halvår, ventes årets samlede resultat før skat at blive 20 millioner kroner. Tidligere forventede Gyldendal et resultat før skat på omkring 45 millioner kroner.

- Indtjeningen er negativt påvirket af lagernedskrivninger på bøger, som ikke har mødt den forventede efterspørgsel fra private forbrugere, skriver Gyldendal.

Nedskrivningen kommer, selv om Gyldendal faktisk har øget sin omsætning i forhold til samme periode i 2017. I første halvår 2018 omsatte Gyldendal for 362 millioner kroner mod 346 millioner i 2017.

Forlaget forklarer de alligevel skuffende resultater med, at et "bredt antal udgivelser" ikke var tilpasset efterspørgslen på privatmarkedet. Desuden er der flere udgifter per bog, udskudte udgivelser og forventede bestsellere, der skuffede.

Der er heller ikke så stor tilslutning til Gyldendals bogklubber længere. Medlemmerne falder fra, og de medlemmer, der er tilbage, køber færre bøger end tidligere.

- Der er iværksat tiltag til revitalisering af bogklubberne og til reduktion af antal årlige udgivelser samt til nedbringelse af kostpriser, oplag og omkostninger. Disse tiltag vil dog først få mærkbar effekt på længere sigt, skriver Gyldendal.

Gyldendal kommer med sit egentlige regnskab for første halvår 23. august, men løfter sløret for udvalgte regnskabstal i forbindelse med nedjusteringen.

