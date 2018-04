Sveriges kontroversielle konge fejrer fødselsdag

Der er royal fødselsdagsfejring på den anden side af Øresund mandag den 30. april, hvor Sveriges regent, kong Carl Gustaf, fylder 72 år.

Kong Carl Gustaf kom til verden i slutningen af april 1946 og blev døbt Carl Gustaf Folke Hubertus. Dronning Margrethes forældre, kong Frederik IX og dronning Ingrid, var blandt fadderne.

Dronning Ingrid var søster til kong Carl Gustafs far, arveprins Gustaf Adolf, og det gør dronning Margrethe til kong Carl Gustafs kusine.

Da kong Carl Gustaf var blot ni måneder gammel, mistede han sin far, arveprins Gustaf Adolf, som døde i en flyulykke nær Kastrup Lufthavn.

På daværende tidspunkt var kong Carl Gustafs oldefar, kong Gustav X, Sveriges regent. Kong Gustav X døde i 1950, og kong Carl Gustafs farfar, kong Gustaf VI Adolf, overtog tronen.

Eftersom kong Carl Gustafs far, arveprins Gustaf Adolf, døde i flyulykken i 1947, blev kong Carl Gustaf således Sveriges kronprins i en alder af blot fire år, selv om han var den yngste ud af en søskendeflok på fem.

Dengang havde drenge arveretten til den svenske trone, så selv om han var yngre end sine fire søstre, prinsesserne Margaretha på i dag 83 år, Birgitta på 81, 79-årige Désirée og Christina på 74 år, blev han tronarving.

Kong Carl Gustaf overtog den svenske trone som 27-årig i 1973, da hans farfar, kong Gustaf VI Adolf, døde.

Året inden kroningen havde kong Carl Gustaf mødt den tysk-brasilianske Silvia Sommerlath under de olympiske sommerlege i den tyske storby München.

Parret giftede sig i 1976 og er i dag forældre til kronprinsesse Victoria på 40, 38-årige prins Carl Philip og 35-årige prinsesse Madeleine. De har gjort regentparret til bedsteforældre syv gange.

Kong Carl Gustaf har en baggrund som søofficer og har taget kurser i blandt andet historie, sociologi, statskundskab og økonomi ved flere svenske universiteter.

Gennem sin regeringsperiode har kongen været gennem flere skandaler.

Da den svenske tronfølgelov blev ændret med tilbagevirkende kraft, og prins Carl Philip mistede sin tronfølgetitel, som gik til kronprinsesse Victoria, udtalte kong Carl Gustaf ifølge Aftonbladet i 1980, at jobbet var for tungt for en pige.

Han har udtalt sig i positive vendinger om Bruneis styre og været involveret i trafikforseelser med for høj fart.

I 2010 udkom den kontroversielle bog "Carl XVI Gustaf Den Motvillige Monarken" ("Den modvillige monark", red.), hvor kongen blandt andet blev beskyldt for utroskab og for at have besøgt stripklubber.

Det fik kongen til at tage til genmæle i et interview med det svenske nyhedsbureau TT, men det kom han i yderligere modvind af, da han svarede, at definitionen af strip- og sexklubber var et vidt begreb.

Det svenske kongehus afviste ifølge Aftonbladet at sagsøge forlaget. Efterfølgende sagde kongen, at familien så fremad.

På sin fødselsdag, 30. april, vil kongen også være omgivet af sin familie, når han ifølge det svenske kongehus' officielle kalender vil hilse på de fremmødte ved den ydre borggård på Stockholms Slot klokken 11.15.

/ritzau/