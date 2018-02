Svensk politimand anmeldt for at kalde gruppevoldtægter »et kulturelt fænomen«

Peter Springare, som efterforsker grov kriminalitet ved politiet i Örebro, er blevet anmeldt af sin egen ledelse.

Det eventuelle gerningssted var et arrangement i Folkets Hus på øen Hisingen i Gøteborg den 4. februar.

Og den eventuelle forbrydelse var ord, der faldt hen mod aftenens slutning. Peter Springare kaldte da gruppevoldtægter for »et kulturelt fænomen« der er eskaleret, og som kan hænge sammen med de senere års indvandring.

»Der er også etniske svenskere, som begår gruppevoldtægt, men ikke i samme størrelsesorden som udenlandsk fødte gerningsmænd,« sagde Peter Springare ifølge TV4 Nyheterna.

Peter Springare slog sidste år sit navn fast i den svenske udlændingedebat, da han i et Facebook-opslag beskrev ubehaget ved sine oplevelser som efterforskningsleder hos politiet i Örebro.

Springares påstand var dengang, at de fleste drab, drabsforsøg og afpresningssager i Örebro, Sveriges syvendestørste by, begås af indvandrere. Senere nævnte Springare som eksempel, at i ti ud af 12 efterforskede sager om drab eller drabsforsøg i 2015 og 2016 var gerningsmanden af udenlandsk herkomst.

Det gav Peter Springare både venner og fjender i den offentlige debat.

Nu har hans udtalelser ved arrangementet i Folkets Hus fået politiledelsen i regionen Bergslagen til at anmelde ham. Mats Nylén, politiets kommunikationschef, forklarer Aftonbladet, at der foreligger en mulig lovovertrædelse. Og politiet har derfor pligt til at indberette medarbejderen til intern undersøgelse.

Samtidig handler det ifølge kommunikationschefen om politiets omdømme – og om, at udtalelserne kan skade offentlighedens tillid til myndigheden, idet borgerne skal kunne være sikre på at blive behandlet neutralt og ordentligt.

Anne Ramberg, som er generalsekretær for Sveriges advokatsamfund, er i hvert fald ikke i tvivl om, at Peter Springare er gået langt over stregen.

»Det er bemærkelsesværdigt,« sagde hun i sidste uge til TV4:

»Alle tjenestemænd og især politifolk må have bedre dømmekraft og holde sig inden for vores styreform og det værdigrundlag, som den giver udtryk for. Disse udtalelser er jo nærmest racistiske.«

Sidste år blev Peter Springare ifølge svenske medier anmeldt, efterforsket og frikendt.

Nu er han altså igen på anklagebænken.