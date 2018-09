Svensk medie: »De ekstreme er valgets tabere - svaret findes i midten«

Svenske medier flyder selvsagt over med reportager, kommentarer, analyser og ledere efter søndagens »thrillervalg«, som valget er blevet kaldt.

Tidligere nyhedschef på Aftonbladet Lena Mellin, der i dag skriver kommentarer i avisen, mener, at det svenske valg viser to ting:

1. Socialdemokraterna og Moderaterne fik historisk dårlige valg. De første fik det dårligste valg siden 1921. Moderaterna, der trods alt stadig er Sveriges næststørste parti, mistede næsten tre procent af stemmerne efter at have tabt syv procent ved sidste valg i 2014.

2. Partier, der var tydelige og konsekvente under valgkampen, gik frem.

Lena Mellin undrer sig over, at de svenske vælgere stadig har Socialdemokraterna som deres foretrukne parti, al den stund partiet har ledet en mindretalsregering, har måttet indgå 26 »blok-overskridende forlig«, fik sin finanslov nedstemt og var dem, der udskrev valget.

»Den kommende valgperiode risikerer at blive lige så kaotisk,« skriver Lena Mellin og fortsætter:

»Det er et mysterium, at vælgerne ønsker en gentagelse. Og alligevel ikke. Forklaringen er fremfor alt den ultra-hurtige ændring af flygtningepolitik og manglen på klare, forståelige linjer. Det har overhovedet ikke imponeret vælgerne.«

De ekstreme er tabere

I Svenska Dagbladets TV-valgstudie konstaterer den politiske kommentator Göran Eriksson, at valggyseren fortsætter, efter at svenskerne er vågnet op til en politisk usikker mandag:

»Det er mere spændende, end man nogensinde kunne have forventet«.

Ekspressen skriver på lederplads, at det svenske valg måske kan ende med et resultat, hvor det »utænkelige kan gå hen og blive det politisk mulige«.

Med det menes, at hvis Socialdemokraterna og Moderaterna går sammen i en regering, vil det give Sverige stabilitet og handlekraft i en urolig tid, samtidig med at den parti-konstellation vil være mere spiselig for Sverigedemokraterna end andre.

»I stedet for at tillade små partier som MP (Miljöpartiet), C (Centerpartiet), L (Liberalerna) og KD (Kristdemokraterna) at diktere migrationspolitik, vil de »statsbærende partier« være ansvarlige for at sikre langsigtet bæredygtig flygtningepolitik og genoprette lov og orden.«

I lederen i Dagens Nyheter anerkender man, at yderfløjene har haft fremgang efter valget. Alligevel er holdningen i avisen:

»De ekstreme er valgets tabere - svaret findes i midten«.

Argumentet er, som der skrives:

»Selv om ekstreme partier er gået frem i 2018-valget, må vi aldrig glemme en ubestridelig kendsgerning: Det store flertal af vælgerne findes stadig i midten. Det er dem, som er valgets vindere.«