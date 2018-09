Svend Lings vil gå langt for at fremme sagen om aktiv dødshjælp: »Jeg smurte tykt på«

De to pensionistlæger tager det med ophøjet ro, at de sidder på anklagebænken i en sag, der kan give dem op til tre års fængsel.

De klapper hinanden på skulderen og sender indforståede blink til bekendte og familie på tilhørerrækkerne.

Sagens hovedtiltalte, Svend Lings, er anklaget for at have assisteret ved tre selvmord. 83-årige Frits Schjøtt står tiltalt for – og vedkender sig – at have udskrevet medicin til brug ved selvmord.

Husk i givet fald, at der skal en elastik om halsen. Svend Lings til en kvinde, før hun begik selvmord

76-årige Svend Lings er åben om, at han hjælper mennesker med at tage deres eget liv, men han bedyrer, at han alene rådgiver og ikke personligt leverer den dødbringende medicin. Han står frem, siger han, for at fremme sagen om at få aktiv dødshjælp og assisteret selvmord gjort lovligt i Danmark.

I den forbindelse påstår han i retten at have »overdrevet« og »smurt tykt på«, når han omtalte det netværk af læger, han har stiftet. I et program på Radio24syv har Svend Lings givet udtryk for, at der var en mindre gruppe af læger, der gjorde som han.

Han tillod sig at benytte sig af den »kunstneriske frihed« for at »skrue op for dramaet«, siger Svend Lings.

Den pensionerede overlæge forsøger at samle opbakning til et forslag på borgerforslag.dk om aktiv dødshjælp. Her fremgår det blandt andet, at personen, der ønsker at tage livet af sig selv, skal lide af »svær, kronisk sygdom eller skade af fysisk art«.

En plasticpose for en sikkerheds skyld

Men i Svend Lings egen praksis – hvor han altså efter eget udsagn har hjulpet »mange« – er der undtagelser.

Mandag i byretten fortæller den 76-årige fynske læge om en kvinde, som var »svært alderdomssvækket«. Han beskriver selv kvindens sag som en »undtagelse« fra de kriterier, han ellers har til de personer, han hjælper.

Hun døde i august 2018 – tilsyneladende efter Svend Lings anvisning – med maven fuld af et særligt medikament og med en plasticpose over hovedet.

Fakta: Aktiv dødshjælp - assisteret selvmord To pensionerede læger, Svend Lings og Frits Schjøtt, er mandag for retten i Svendborg. De er tiltalt for at have assisteret ved selvmord. Anklagemyndigheden går efter at idømme dem fængselsstraf. * Aktiv dødshjælp – også kaldet assisteret dødshjælp/assisteret selvmord – er ulovligt i Danmark. Det kan straffes med bøde og i alvorlige tilfælde med fængsel i op til tre år. * Svend Lings er tiltalt for i foråret 2017 at have udleveret en mængde Fenemal til en terminal lungesyg mand, vel vidende at lægemidlet skulle bruges til at begå selvmord med. * Han er også tiltalt for i august i år at have hjulpet en kvinde med at begå selvmord. Han anbefalede hende at supplere medicinen med en plasticpose over hovedet. * Svend Lings og Frits Schjøtt er tiltalt for i foråret 2017 i fælles forståelse at have udskrevet receptpligtig medicin til en mand, vel vidende at medicinen skulle bruges til at begå selvmord med. Det lykkedes ikke manden. * Svend Lings blev først frataget sin lægeautorisation. Siden fulgte Frits Schjøtt, og dermed kan ingen af dem længere udskrive recepter. * Svend Lings har i medierne fortalt, at han mindst 10 gange har hjulpet mennesker med at dø ved at udskrive medicin og forklare, hvordan det skulle indtages. * Svend Lings er formand for Læger for Aktiv Dødshjælp, der arbejder for lovliggørelse af aktiv dødshjælp i Danmark. Ifølge TV 2 er der ni læger i gruppen. * Svend Lings har på nettet offentliggjort en selvmordsmanual. Den inspirerede ifølge DR i sommer flere psykisk syge til at forsøge selvmord. * Lægeforeningen har bedt det Lægeetiske Nævn undersøge, om Svend Lings har handlet i strid med Lægeforeningens etiske principper. Kilder: Kristeligt Dagblad, Fyens.dk, Fyns Politi /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Før det havde Svend Lings rådgivet hende i en e-mailkorrespondance. Blandt andet rådede han hende til at supplere medikamentet med en plasticpose over hovedet for en sikkerheds skyld.

»Husk i givet fald, at der skal en elastik om halsen,« skrev Svend Lings i e-mailen, som anklageren læser op fra.

Svend Lings er også tiltalt for at assistere et mislykket selvmord, men den pågældende mand har afvist at afgive forklaring for retten, da han angiveligt ikke husker noget.

Det tredje forhold i anklagen mod den tidligere overlæge handler om brillemanden Jørgen Vesterby, som var hovedpersonen i TV 2-dokumentaren »Jørgen vil dø«.

Svend Lings medvirker i dokumentaren, og i retten siger den afdødes tidligere kone, Dorthe Vesterby, fra vidneskranken, at den pensionerede overlæge tilbød at hjælpe Jørgen med at dø.

Anklageren vil vide, hvordan Svend Lings mente at kunne hjælpe.

»Ved at komme med noget medicin,« svarer Dorthe Vesterby.

Ved du, om det sker?

»Det sker.«

Har du set medicinen?

»Nej.«

Mere når anklageren ikke at spørge om, før dommeren stopper vidnet fra potentielt at inkriminere sig selv. Hun når at fortælle, at hun modtog en konvolut uden afsender med posten, som var adresseret til Jørgen Vesterby, og at hun aldrig så indholdet.

Der ventes at falde dom i sagen senere på måneden. Sagen fortsætter 19. september.