Svend Lings er dømt og debatten raser igen: »Undskyld til dem, som må leve videre til ingen verdens nytte«

Sagen om Svend Lings, der blev tiltalt for at medvirke til et mislykket og to fuldbragte selvmord, er afsluttet. Den pensionerede læge har fået 40 dages betinget fængsel. Det får endnu en gang debatten om aktiv dødshjælp til at blusse op.